ACB Liga Endesa – 30ᵃ giornata: il Real prova a rialzarsi e il Baskonia continua a divertirsi. OK Barça e Valencia

Giornata XXX caratterizzata da rimonte vincenti (Real e Gran Canaria) e grandi prestazioni individuali – spiccano i 30 di Marcus Howard (in foto di copertina). I blancos provano a scrollarsi di dosso le delusioni europee, Baskonia non smette di segnare da lontano, il Barça gestisce un incontro iniziato al meglio e il Valencia è sempre più vicino ai playoff.

Sabato 29 Aprile 2023

UCAM MURCIA 83 – 64 CARPLUS FUENLABRADA (28-34)

Murcia supera agevolmente la già retrocessa Fuenlabrada e mantiene viva una seppur flebile speranza playoff. Dopo una partenza choc, con gli ospiti avanti 12-23 al 10°, McFadden (15, miglior marcatore di serata) e compagni hanno lanciato la rimonta dalla metà campo difensiva, con solo 11, 15 e 15 punti concessi nei successivi quarti. grande impatto anche per Shako, con solo 5 punti ma 12 rimbalzi e +26 di plusminus.

COVIRAN GRANADA 73 – 82 LENOVO TENERIFE (26-39)

Agli aurinegro bastano i primi due quarti per mettere in sicurezza il risultato contro una Granada sempre più in difficoltà nella lotta salvezza. A guidare il CB Canarias ci pensa come sempre il collaudatissimo duo Huertas-Shermadini. 9 e 5 assist per il primo e 18 punti con 7/8 dal campo per il centro georgiano. Grandissimo impatto anche per il play spagnolo classe ‘93 Jaime Fernandez, autore di 18 punti e 5 assist.

VALENCIA BASKET 87 – 78 MONBUS OBRADOIRO (46-45)

Valencia chiude le porte dei playoff in faccia ad Obradoiro con una vittoria sofferta. Decisivo il cambio di passo difensivo del secondo tempo, con 12 punti in meno concessi agli avversari rispetto al primo. Il veterano Dubljevic conferma la crescita di forma delle ultime settimane (12 di valutazione media nelle prime 19 giornate contro il 20 delle ultime 7) sfiorando la doppia-doppia con 18 punti e 9 rimbalzi per 28 di valutazione. Decisiva però soprattutto la freddezza nei momenti topici di Chris Jones, capace di mettere a referto 14 punti e 4 assist e di concentrare su di sé le attenzioni dei galiziani con 6 falli subiti. Tra gli ospiti 20 per Kassius Robertson.

Ottimo il momento di forma di Dubljevic, che ha trascinato il Valencia anche in questo turno.

SURNE BILBAO 80 – 76 BAXI MANRESA (36-33)

I catalani non riescono a ricucire il -10 di fine primo quarto e rimangono completamente coinvolti nella lotta per la salvezza: a 4 giornate dal termine la sola vittoria di margine sulla penultima posizione (occupata da Granada, con cui però Manresa è in vantaggio negli scontri diretti) non lascia dormire sonni tranquilli a Pedro martinez. MVP dell’incontro Adam Smith, autore di 28 punti (4/4 da due e 6/10 da tre) e già in doppia cifra dopo soli 5 minuti dalla palla a due. Oltre quota 20 anche un “catalano” – Harding – con 21 punti.

Domenica 30 Aprile 2023

REAL MADRID 93 – 86 CASADEMONT SARAGOZZA (35-40)

Un Real probabilmente ancora sotto shock per lo 0-2 nella serie e la rissa con il Partizan Belgrado (tutti in campo i protagonisti, visto che le squalifiche di EuroLega non valgono in campionato) fatica più di quanto preventivabile per piegare Saragozza al WiZink Center. L’avvio è favorevole proprio agli aragonesi che conducono all’intervallo grazie ad un favoloso secondo quarto (17-27) con Simanic (8 nella frazione, 20 in totale) protagonista. La reazione blanca seguente l’intervallo è firmata dal duo Musa (18) – Williams-Goss (19). Nel finale decisivi il cambio di passo difensivo e la freddezza del veterano Llull (17 con 4/7 da tre). Ottimo anche l’impatto di Gabriel Deck, MVP sfiorando la doppia doppia con 19 punti e 9 rimbalzi.

GRAN CANARIA 78 – 73 BASQUET GIRONA (32-37)

Gran Canaria piega Girona alla distanza e agguanta la qualificazione ai playoff 2023. In avvio Garino (9) e Colom (18 e 4 assist) portano avanti gli ospiti, ma nella ripresa i guizzi di Albicy (13) e Slaughter (17 con 4/6 da tre) ribaltano l’inerzia. Diop controlla l’area e trasforma in oro gli errori dei compagni (10 punti e 12 rimbalzi di cui 6 offensivi), conducendo gli amarillo ad una vittoria importantissima.

BETIS SIVIGLIA 77 – 85 FC BARCELLONA (28-47)

Il Barça non accusa la fatica dei playoff di Eurolega (due facili vittorie su Kaunas) ed archivia la pratica Betis in praticamente 10’: il +18 di fine primo quarto non lascia intravedere possibilità di rimonta agli andalusi. Jasikevicius gestisce i minutaggi – il più impiegato è Kuric con 24’ sul parquet – e trova 4 uomini in doppia cifra (Satoransky ed Abrines i più prolifici con 12 pro capite).

UNICAJA MALAGA 78 – 69 JOVENTUT BADALONA (36-25)

L’Unicaja consolida il quinto posto in classifica e fa scalare una posizione a Badalona che scivola al settimo posto superata da Gran Canaria. Le 3 vittorie di vantaggio sugli amarillo assegnano grandissima probabilità dell’accoppiamento Malaga-Tenerife al primo turno della post-season. Da decidere nelle ultime giornate chi avrà il fattore campo: gli aurinegro sono a +1W e hanno anche il vantaggio della vittoria (+7) nella gara di andata, e sarà dunque decisivo il risultato dello scontro diretto previsto in andalucia alla giornata XXXIII. Tornando alla partita odierna sono invece da segnalare l’ottima prestazione di Perry (17, 4 rimbalzi ed altrettanti assist) e la pessima mira alla distanza dei giocatori della Penya (14% da tre).

CAZOO BASKONIA 97 – 76 RIO BREOGAN LUGO (45-37)

Anche Lugo viene sommersa dalla pioggia di triple basche (16/38) ed i playoff si allontanano decisamente per i galiziani (-3W dal Valencia 4 giornate dal termine ma con il bonus dello scontro diretto all’ultima). Marcus Howard è di nuovo protagonista tra i padroni di casa grazie ad una prestazione da 30 punti con 3/3 da due e 8/13 dalla distanza. Gli uomini di coach Penarroya proseguono dunque appaiati agli azulgrana nell’attesa del decisivo scontro diretto (Real “spettatore interessato”) per il primo posto in regular season previsto per la frizzante giornata XXXIII (14 maggio 2023).

