ACB Liga Endesa – 31ᵃ giornata: Barça e Baskonia proseguono a braccetto; il Real si impone su Malaga mentre Valencia va ancora KO.

A tre giornate dal termine della stagione regolare 2022-23 nulla cambia in testa alla classifica di ACB grazie alle facili vittorie di Real e Barça e al successo in volata di Baskonia mentre sale l’attesa per lo scontro diretto (giornata XXXIII) tra azulgrana e baschi. Tutto ancora aperto invece per la lotta all’ottavo e al terzultimo posto; il KO del Valencia a Manresa tiene vive le speranze di Murcia, mentre Granada non riesce più a vincere e vede allontanarsi i conterranei del Betis che ora contano sul margine di 1 vittoria.

MONBUS OBRADOIRO 88 – 83 COVIRAN GRANADA (43-32)

Si complica ulteriormente la stagione della matricola Granada. Gli andalusi erano partiti con il vento in poppa (5-3 e settimo posto all’ottava giornata) salvo poi arenarsi alla distanza. Dopo il terribile bimestre a cavallo del capodanno (10 sconfitte di fila), il momento più difficile è proprio quello attraversato ora dagli uomini di Pablo Pin: i 7 insuccessi inanellati da inizio Febbraio sono costati 5 posizioni in classifica ed un penultimo posto ora solitario. Obradoiro torna invece a sorridere dopo l’amarezza degli ultimi 4 turni ma i playoff sono ormai un miraggio. Incontro ben indirizzato da Kassius Robertson (21) e compagni già dopo due quarti, grazie soprattutto ad un ottimo parziale prima dell’intervallo. Ad arginare la rimonta ospite della ripresa decisivo il contributo offensivo di freddezza e fosforo di Westermann: per lui 18 punti con 7/10 dal campo e 7 assist.

CASADEMONT SARAGOZZA 87 – 77 JOVENTUT BADALONA (43-29)

Brutta battuta d’arresto della Penya nella corsa al quinto posto necessario ad evitare al primo turno le corazzate di Eurolega. Gli aragonesi possono invece festeggiare la matematica certezza della permanenza in ACB. La squadra allenata da Porfirio Fisac sfrutta appieno il poco mordente della difesa ospite giocando una partita “pulitissima” ed azzeccando tutte le letture (solo 8 perse nei 40’). Mattatori di serata Simanic e Santi Yusta, entrambi a quota 21. Tra i catalani è Ellenson il migliore: per l’ala forte statunitense doppia-doppia da 12+11 e un plusminus di +7 nonostante la sconfitta. Bene anche Tomic con 16.

BETIS SIVIGLIA 86 – 78 SURNE BILBAO (42-35)

Siviglia e Granada condividono la regione ma si trovano agli antipodi per percorso in campionato. Dopo un avvio da “squadra materasso” i biancoverdi hanno saputo sviluppare un percorso di crescita (anche a seguito della partenza verso le rive del Turia del leader tecnico Shannon Evans, che ha responsabilizzato il collettivo) che li ha visti collezionare 4 vittorie nelle ultime sei gare. A farne le spese una Bilbao troppo ondivaga nel corso dei 40’ ed ormai rassegnata a finire la stagione a Maggio. Gli uomini di Casimiro cavalcano la buona serata dalla distanza 39% da tre, ma soprattutto trovano punti da seconda opportunità grazie ad un’aggressività asfissiante che vale 20 rimbalzi offensivi (46-30 il computo totale). 5 gli uomini in doppia cifra tra gli andalusi (capitanati da Perez con una doppia-doppia da 16+11) mentre tra i perdenti si è distinto Andersson con 18.

BASQUET GIRONA 72 – 88 LENOVO TENERIFE (35-44)

Tenerife non sbaglia a Girona e, complice la sconfitta dell’Unicaja a Madird, consolida il fattore campo al primo turno playoff grazie alle due vittorie di margine sul quinto posto. Gli aurinegro sono diligenti “dietro” (basse percentuali e solo 9 liberi concessi ai padroni di casa) ed in attacco si affidano all’ottima gara di Shermadini (16+8 e 3 assist per 27 di valutazione) e alla mano calda di Abromaitis (14 con 4/8 dalla distanza). Huertas, reduce dai 43 punti messi a referto nell’anticipo di Giovedì, si prende un pomeriggio tranquillo a livello realizzativo (9 punti) ma mette in ritmo magistralmente i compagni.

REAL MADRID 102 – 90 UNICAJA MALAGA (49-46)

I blancos regolano l’esuberante Malaga (vincitrice della Copa del Rey 2023) preparandosi al meglio per la decisiva Gara5 di Eurolega contro il Partizan che varrebbe le FinalFour. L’incontro si prospetta spettacolare e ad alto punteggio fin dalle prime battute, complici delle difese tutt’altro che coriacee. Il Madrid però sa quando e come cambiare passo e scava il gap decisivo nell’ultimo quarto grazie ai soli 16 punti concessi (9 meno della media dei precedenti 3). Devastante Yabusele (in foto di copertina) – 28+11 in 38’ sul parquet vista la squalifica europea – e stato di grazia anche di Sergio Llull: l’”aeroplano di Mahon” mette a referto 23 punti con 11/12 ai liberi. Serata strepitosa dalla distanza per tutta la formazione di Mateo che fa registrare il 45% (14/31).

RIO BREOGAN LUGO 60 – 65 UCAM MURCIA (27-34)

Murcia espugna la città murata in un incontro che nelle dinamiche ricorda molto una battaglia campale e rimane l’unica reale minaccia per l’ottava posizione occupata dal Valencia basket. Il punteggio basso fa intuire, senza smentita, un incontro ruvido in cui l’aggressività ha fatto pendere l’ago della bilancia verso gli ospiti. Netta la differenza a rimbalzo, con gli uomini di Sito Alonso molto più presenti dei padroni di casa – 38-48, di cui 16 offensivi di Murcia). MVP per l’impatto in entrambe le metà campo Pustovyi con 15 punti, 2 stoppate e 5 falli commessi a seguito della costante pressione difensiva. Benissimo anche Radovic con la doppia-doppia accarezzata grazie agli 11 rimbalzi raccolti e agli 8 punti realizzati.

FC BARCELLONA 101 – 64 CARPLUS FUENLABRADA (52-30)

Tutto facile per il Barça contro il già matematicamente retrocesso Fuenla. Il 30-14 del secondo quarto chiude anticipatamente ogni contesa e regala un secondo tempo senza agonismo. Il pubblico del Palau Blaugrana si gode la mano fatata di Kuric (22 con 3/4 da due e 5/7 da tre) mentre gli ospiti cercano di mettersi in mostra per un futuro contratto a suon di 1vs1. Interessanti le sole 8 triple tentate (2/8) dal Fuenlabrada in 40’.

CAZOO BASKONIA 101 – 97 GRAN CANARIA d.t.s. (45-43; 91-91)

Baskonia prosegue nel cammino alla guida della classifica ACB trovando un soffertissimo successo su Gran Canaria. L’equilibrio costante dei 40’ culmina con i supplementari conquistati dai baschi con il canestro del pareggio di Howard a 41” dalla sirena, non modificato dai successivi errori sia degli ospiti che dello stesso Baskonia con conclusioni solo da oltre l’arco dei 6,75m. Nei supplementari è ancora Marcus Howard a caricarsi i compagni sulle spalle e a chiudere il match con la tripla del +4 con 38” rimasti sul cronometro. Per la guardia statunitense 26 punti frutto di 4/8 da due e 4/9 da tre ma si segnala anche l’impatto di Costello con 18 e 9 rimbalzi. Tra gli ospiti 18 di Brussino e 16 di Ingils.

BAXI MANRESA 87 – 83 VALENCIA BASKET (44-36)Vittoria pesantissima dei catalani che superano Valencia nella bolgia del Nou Congost. Ora solo 2 le vittorie di margine (ma con una partita disputata in più) sul penultimo posto occupato da Granada. Brutto stop invece per i taronja che ora sentono sul collo il fiato dell’UCAM Murcia (a -1 con una partita in più ma lo scontro diretto a favore). Primo tempo a strappi, con i padroni di casa scappati ripetutamente avanti ma sempre ripresi dagli ospiti. Il secondo tempo prosegue sul filo dell’equilibrio, che viene rotto solo dal maggior numero di “gite” in lunetta di Badio (8/8 a gioco fermo e 19 punti in totale) e compagni (22/26 contro 12/18). Ai 22+9 rimbalzi dell’MVP Robinson risponde senza successo un concretissimo Webb da 23+11 per il più classico dei loosing effort.

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO (GIORNATA XXXII)

Anticipi del 3 Maggio 2023

Unicaja Malaga 97 – 88 BAXI Manresa

– 88 BAXI Manresa Lenovo Tenerife 109 – 111 UCAM Murcia (dts)

Martedì 9 Maggio 2023

ore 19:00 Basquet Girona – Real Betis Siviglia

Ore 21:30 Coviran Granada – Casademont Saragozza



Mercoledì 10 maggio 2023

Ore 19:00 Surne Bilbao – Rio Breogan Lugo



Giovedì 11 Maggio 2023

Ore 18:30 Joventut Badalona – Cazoo Baskonia

Ore 21:00 Carplus Fuenlabrada – Gran Canaria



Venerdì 12 Maggio 2023