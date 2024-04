ACB Liga Endesa – 31ᵃ  giornata: Palencia saluta la ACB, Gran Canaria sogna il terzo posto. Real primo nell’attesa dei recuperi

Tanti verdetti già definitivi in una giornata XXXI di ACB Liga Endesa che si concluderà a metà settimana visti gli spostamenti di Murcia-Saragozza e Tenerife-Malaga per le Final4 di BCL che vedono impegnate ben tre formazioni spagnole. Gran Canaria festeggia la qualificazione ai playoff superando autorevolmente Badalona (matematicamente esclusa dalla corsa) e la prossima settimana si giocherà il terzo posto a Barcellona. Palencia invece saluta ACB con una onorevole sconfitta contro un Baskonia (Howard 36 – in immagine di copertina) ancora a caccia della post-season (-1 da Manresa, vincente con Valencia, ottava e con gli scontri diretti a favore). Il Madrid si gestisce con Saragozza e trova il temporaneo primato in classifica, mentre il Barça soffre la difficile serie playoff di euroLega con l’Olympiacos e cade sui pirenei.

COVIRAN GRANADA 84 – 85 RIO BREOGAN LUGO (36-45)

Vittoria fondamentale per il Rio Breogan nella corsa salvezza. I galiziani agganciano Granada e la superano forti delle vittorie negli scontri diretti. In caso di arrivo in parità del terzetto Lugo-Granada-Obradoiro sarà la differenza punti globale a decretare l’ordine in graduatoria, visto che il bilancio negli scontri diretti vede 2 vittorie e 2 sconfitte per ciascuna formazione. Gli ospiti scavano il parziale decisivo nel secondo quarto grazie ad un attacco efficace (5/6 da due, 4/6 da tre e 6/8 in lunetta), guidato da un Polite (MVP con 21 a fine gara) in stato di grazia, capace di realizzare 13 punti in 8’ e senza errori al tiro (2/2, 3/3). I nasridi rientrano in gara grazie alla giocate di Kramer (22) e Bamforth (17), mettendo anche la testa avanti (72-71) a 5’ dal termine. Nel finale però gli ospiti sono più concreti e le di Kramer e Cheatham nelle ultime azioni servono solo a ridurre al minimo possibile il passivo.

ZUNDER PALENCIA 94 – 101 KOSNER BASKONIA (57-48)

Palencia saluta la ACB con l’ennesima partita spettacolare disputata tra le mura amiche. La sfida con Baskonia si caratterizza fin dall’avvio per l‘alto ritmo (79 poss/40’) e le difese “morbide”. I padroni di casa ne approfittano per scappare fino all’effimero +17 a metà secondo quarto, illudendo i propri tifosi; infatti i baschi iniziano a carburare e si accendono anche Marinkovic (14) e Sedekerskis (23 con 8/11 dal campo) oltre al solito Howard (36 con 8/15 da tre ed un primo quarto da 16 – in immagine di copertina).

BASQUET GIRONA 81 – 68 SURNE BILBAO (36-27)

Terza sconfitta consecutiva per un Bilbao privo di motivazioni vista l’impossibilità di retrocedere tanto quanto di qualificarsi ai playoff. Girona ne approfitta per tornare al successo dopo oltre un mese di sofferenza e fare così un altro piccolo passo verso la permanenza in ACB. Per gli uomini di Katsikaris decisivo l’apporto della panchina: 46 punti con un Iroegbu in evidenza a quota 21. Bilbao paga le mani gelide dall’arco (6/21) e le troppe perse (21).

DREAMLAND GRAN CANARIA 97 – 79 JOVENTUT BADALONA (43-44)

GranCa cambia passo nel secondo tempo e festeggia vittoria e qualificazione ai playoff con tre giornate d’anticipo. Nel prossimo turno gli amarillo faranno visita al Palau per giocarsi il terzo posto con il Barça: per ottenerlo servirebbe una successo con scarto maggiore di 10 punti. Al contrario notte fonda per la Penya che, vista la vittoria di Manresa con Valencia, terminerà la propria stagione il 12 Maggio. Il match rimane in equilibrio fino al 25°, con l’ultimo vantaggio ospite (53-55) firmato da Tomic (migliore dei suoi con 21 e 13 rimbalzi) in lunetta; da quel momento il parziale è di 44-24 con gli amarillo arrivati a toccare anche il +22. Pesano per i catalani le 11 perse negli ultimi 15’ sulle 17 totali. MVP uno straripante Shurna che chiude con 27 punti (5/5 da tre) ed 8 rimbalzi per 33 di valutazione.

REAL MADRID 79 – 69 MONBUS OBRADOIRO (38-37)

Il Madrid gestisce le energie – in vista del match point di Mercoledì nella serie playoff di Eurolega contro il Baskonia che varrebbe le Final4 – e porta a casa senza brillare il successo su Obradoiro. I galiziani rimangono a contatto fino al 28°, quando trovano l’ultimo vantaggio sul 54-55; da lì il parziale recita 25-14 in favore dei blancos. La formazione di Mateo fa leva sul proprio tonnellaggio interno, guadagnandosi nell’ultimo periodo 10 viaggi in lunetta e trovando 4 centri su 6 da due, compensando così lo 0/7 dalla distanza. Musa (13) è il più prolifico, mentre Tavares (10+8) si fa sentire in area con 2 schiacciate e 6 falli subiti. Obradoiro perde contatto da Granada e Rio Breogan ed a tre giornate dal termine è penultima.

BAXI MANRESA 98 – 96 VALENCIA BASKET (54-45)

Il Valencia cade a Manresa e perde il passo di Gran Canaria. Con questo successo la BAXI taglia invece fuori i conterranei di Badalona dalla corsa ai playoff e tiene dietro il pressante Baskonia (in vantaggio negli scontri diretti) per la gioia dei propri tifosi e di Kyle Kuzma, presente per vedere l’amico Taylor.. I padroni di casa conducono per 36’, rimanendo però quasi sempre entro i 6 possessi di margine (massimo vantaggio +13). I taronja concedono il 60% da due agli avversari ma riescono a rimanere in scia grazie alle prestazioni maiuscole di Davies (20+8) ed Anderson (18 con 5/9 dal campo). Pedro Martinez trova la doppia cifra di ben 6 giocatori ed un assist/turnover ratio di 20/9 (contro il 17/17 del Valencia) e nel finale Manresa sigilla il successo con tre buone difese consecutive – e qualche forzatura di troppo di Jones ed Anderson. MVP Robinson con 18 punti e 4 rimbalzi.

MORABANC ANDORRA 108 – 92 FC BARCELLONA (55-43)

Un Barça provato dalle – e con la testa alle – sfide europee con l’Olympiacos cade sul sempre ostico parquet di Andorra. Gli azulgrana vanno sotto fin dai primi minuti ed inseguono Harding (migliore dei suoi a quota 20) e compagni per ben 32’ su 40. Gli uomini di Grimau vanno sotto nel pitturato (52-34) e collezionano perse a ripetizione (16) che i pirenaici trasformano in punti facili (17). A fine terzo quarto il Barça tenta di invertire l’inerzia del match con un parziale da 9-21 propiziato dalle giocate di Brizuela e Parra che, partendo dal -10, vale il vantaggio. Nel quarto periodo però si scatena Andric che mette a segno 14 punti senza errori (1/1, 4/4), condannando gli azulgrana.

|| Gare posticipate a Mercoledì 1° Maggio 2024 a causa delle Final4 di Basketball Champions League ||

UCAM MURCIA – CASADEMONT SARAGOZZA ()

Ore 18:00

LENOVO TENERIFE – UNICAJA MALAGA ()

Ore 20:45

PROSSIMO TURNO (giornata XXXII)

Sabato 4 Maggio 2024

Ore 18:00 Surne Bilbao – Zunder Palencia

Ore 20:45 Valencia Basket – Joventut Badalona Monbus Obradoiro – MoraBanc Andorra



Domenica 5 Maggio 2024