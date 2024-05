ACB Liga Endesa – 32ᵃ  giornata: Baskonia spreca ancora. Laprovittola guida il Barça verso il terzo posto

Nella giornata XXXII di ACB Liga Endesa si consolida il “podio” grazie alle ampie vittorie di Madrid ed Unicaja e a quella soffertissima degli azulgrana guidati da un immenso Laprovittola (29, in immagine di copertina). Grande equilibrio dietro alle prime tre con ben 4 formazioni a quota 20 successi – guidate dal Valencia vincente su Badalona – ed a seguire la coppia Manresa-Baskonia a giocarsi l’ultimo posto playoff. Proprio i Vitoria I sprecano il passo falso di Manresa e rimangono dunque dietro a sole due giornate dal termine (in caso di parità Baskonia halo scontro diretto a favore). A fondo classifica vincono le galiziane Lugo ed Obradoiro; i compostelani agganciano Granada a quota 9 vittorie (ma rimangono dietro visto lo 0-2 negli scontri diretti) mentre il Rio Breogan si stacca dalla coppia andando a 10.

SURNE BILBAO 80 – 97 ZUNDER PALENCIA (37-51)

Vittoria d’orgoglio per la già matematicamente retrocessa Palencia, che sbanca il campo di una Bilbao con nulla da chiedere al finale di stagione. Gli ospiti partono bene con due triple di Hands (caldissimo per tutta la gara ed MVP grazia a 25 punti con 10/16 dal campo) in poco più di un minuto, e successivamente vanno in progressione fino al +22 raggiunto poco prima della sirena. Dominio palentino in tutte le voci statistiche, tra le quali spiccano l’11/20 da tre ed i 44 punti dalla panchina (contro i soli 25 dei baschi).

VALENCIA BASKET 83 – 76 JOVENTUT BADALONA (37-34)

Partenza ad handicap per i taronja, trafitti da tre triple consecutive dei catalani nei primi due minuti e poco dopo in doppia cifra di svantaggio – a trascinare la Penya ci pensa l’ex Evans. I padroni di casa, inizialmente ”distratti”, salgono di ritmo con lo scorrere dei secondi e trovano punti con Inglis e l’energico Anderson, per il sorpasso già prima del 10°. Dopo un secondo quarto sostanzialmente equilibrato, un Valencia a trazione iberica – Claver, Lopez-Arostegui e Pradilla sugli scudi – allunga fino al +9 di metà terzo periodo. Gli ospiti però reggono l’urto grazie alle giocate di esperienza di Ribas e Vives, andando all’ultimo riposo sul -6. I padroni di casa sembrano poter controllare il match ma un antisportivo di Anderson inverte l’inerzia e così Badalona trova il pareggio con una tripla di Vives a 5’ dal termine. Ojeleye e Jones firmano un rapido 5-0 che costringe Miret al timeout; Valencia serra le maglie “dietro” e sigilla un successo vitale nella corsa ad un posto da testa di serie ai playoff.

MONBUS OBRADOIRO 101 – 89 MORABANC ANDORRA (52-41)

Obradoiro parte contratta, scivolando fino allo svantaggio di tre possessi a metà primo quarto. Si accendono però Howard e Dotson (11 e 15 all’intervallo, 22 a testa a fine partita) che con le loro giocate lanciano il parziale galiziano di 21-6 che inverte il divario. Sale di giri l’attacco andorrano, che mette a referto 27 punti nel terzo periodo, soprattutto grazie all’apporto di un Harding scatenato (11, 21 a fine gara); sul fronte opposto però Howard risponde colpo su colpo e i padroni di casa aumentano il margine fino al +13 del 30°. I pirenaici tentano nuovamente la rimonta, ma Obradoiro è chirurgica nel rompere l’inerzia ospite con giocate semplici ed efficaci. Timma con 2/2 da tre nel parziale (18 punti a fine gara) chiude i conti. I galiziani agganciano così, almeno temporaneamente, Lugo e Granada in classifica. Negli scontri diretti del terzetto tutte le squadre hanno record di 2-2 e dunque sarebbe la differenza punti totale a decretare l’ordine delle formazioni.

CASADEMONT SARAGOZZA 90 – 80 BAXI MANRESA (42-30)

Stop a sorpresa per Manresa che capitola contro una Saragozza che non ha più nulla da chiedere alla stagione. La formazione di Pedro Martinez non replica la grande prestazione della scorsa settimana contro Valencia e si intestardisce nel tirare da fuori (12/39 da tre). Al contrario gli aragonesi vanno molto al ferro sia con gli esterni – Bell-Hayes 15 e 9 assist – che con i lunghi – 18 ed 8 falli subiti per Yusta, 16 ed 8 rimbalzi di Watt – procurandosi ripetuti viaggi in lunetta (27/48).

REAL MADRID 94 – 80 COVIRAN GRANADA (51-42)

Tutto facile per il Madrid, che non si rilassa dopo aver conquistato la qualificazione alle Final4 di EuroLega e dopo la vittoria della Liga della della sezione calcistica della società. I blancos aggrediscono da subito la gara, ma il margine tra le formazioni inizia ad ampliarsi nel secondo tempo grazie all’aumento dell’intensità difensiva. Ben 7 gli uomini in doppia cifra per Mateo; spicca Tavares con 10pm ti, 9 rimbalzi e 3 stoppate per 26 di valutazione.

RIO BREOGAN LUGO 76 – 54 LENOVO TENERIFE (37-31)

Seconda vittoria consecutiva per il Rio Breogan che non si lascia condizionare dalla pressione messa dai “cugini” galiziani di Obradoiro e supera una Tenerife troppo altalenante. Lugo stacca quindi la coppia Obradoiro-Granada ed ha nelle proprie mani la possibilità di permanenza nella massima serie. Il break decisivo arriva nel terzo quarto, chiuso sul 22-9 in favore dei padroni di casa, che lasciano gli aurinegro a 0 nei punti nel pitturato e sfruttano al meglio le 5 perse di Huertas e compagni (7 punti da persa). Nakic (16 con 4/5 da tre) e Sakho (7 + 9 rimbalzi) i migliori.

FC BARCELLONA 95 – 89 DREAMLAND GRAN CANARIA d.t.s. (33-37; 80-80)

Il Barça resiste all’assalto amarillo e si tiene stretto il terzo posto in classifica. Partita in salita per gli azulgrana, fisicamente e mentalmente provati dai playoff di EuroLega, che subiscono l’impatto interno di uno scatenato Happ da 24 punti on 9/11 da due e 7 rimbalzi, sprofondando fino al -20 ametà terzo quarto. Laprovittola (MVP con 29 punti, 6 rimbalzi e 3 assist) però non ci sta e guida i suoi ad una insperata rimonta chiusa a 2” dal termine con 3/3 in lunetta di Parker. Nell’overtime prosegue lo show del play argentino che piazza 7 punti e 2 assist, portando i suoi alla vittoria.

KOSNER BASKONIA 92 – 96 BASQUET GIRONA (48-54)

Baskonia spreca nuovamente un passo falso di Manresa e fallisce l’aggancio alla zona playoff. Girona disputa una partita spettacolare aggiudicandosi la vittoria su un campo prestigioso come la Buesa Arena. Gli ospiti partono fortissimo, segnando ben 37 punti nel primo quarto propiziati da percentuali irreali (5/8 da due, 6/9 da tre) quasi equamente distribuiti tra i giocatori scesi in campo. Baskonia risponde poi con l’ennesima prova da 30 punti di Howard (3/6, 6/13) che risulta però sterile visti i 21 + 14rimablzi dell’MVP Birch ed i 23 di Susinskas.

UNICAJA MÁLAGA 96 – 71 UCAM MURCIA (47-36)

L’Unicaja annichilisce Murcia e sigilla il secondo posto in classifica. L’UCAM parte male in difesa (25-18 al 10°), tenta la rimonta, ma nel terzo periodo Malaga dà la spallata decisiva con un parziale da 31-15. Gli uomini di Sito Alonso vengono soffocati dall’intensità difensiva degli andalusi che li forzano a 25 perse che risultano in 32 punti facili per Alberto Diaz (7 recuperi) e compagni. MVP Carter con 20 punti ed 8 rimbalzi in 22’ sul parquet.

PROSSIMO TURNO (giornata XXXIII)

Giovedì 9 Maggio 2024

Ore 19:00 Zunder Palencia – Monbus Obradoiro

Ore 20:00 BAXI Manresa – Surne Bilbao

Ore 21:30 Joventut Badalona – Lenovo Tenerife



Venerdì 10 Maggio 2024