ACB Liga Endesa – 32ᵃ giornata: Mirotic si scalda per lo scontro al vertice. Tutto ancora aperto per salvezza e playoff

A due giornate dal termine è ancora da pronunciarsi il verdetto sulla seconda formazione che il prossimo anno disputerà al LEBoro; invischiate in una lotta serratissima ci sono ancora le due andaluse Siviglia e Granada, vincenti in questo turno ed in attesa dell’infuocato derby di Sabato sera, e la coppia Girona-Manresa, non in salvo ma rassicurata dalle due vittorie di margine sui nasridi. Da definire anche la griglia playoff, con Valencia ancora alla ricerca della matematicità dell’ottavo posto e lo scontro per la vetta di Domenica tra Baskonia e Barça. Intanto, dopo la vittoria dell’Eurocup da parte di Gran Canaria, arriva la doppia delusione iberica alle Final4 di Basketball Champions League con le sconfitte sia di Tenerife (-1) che di Malaga (-2).

Anticipo del 3 Maggio 2023

UNICAJA MALAGA 97 – 88 BAXI MANRESA (37-41)

L’Unicaja si aggiudica una partita in crescendo e lascia i catalani invischiati nella lotta salvezza. Difesa ed attacco sono salite di colpi a braccetto, alimentandosi reciprocamente, per Ibon Navarro. Osetkowski (13 di cui 9 nel terzo quarto) e Kalinoski (17 di cui nove in chiusura di gara) si sono avvicendati sotto le luci della ribalta nello spettacolo biancoverde di un secondo tempo da 60 punti a referto. I 20 punti di Haring non sono bastati a Manresa per sopperire ad una manovra offensiva farraginosa.

Anticipo del 3 Maggio 2023

LENOVO TENERIFE 109 – 111 UCAM MURCIA d.t.s. (49-42; 96-96)

Grande spettacolo al Santiago Martin: l’incontro, dominato dagli attacchi, è stato deciso solo dopo un supplementare. Ad avere la meglio l’UCAM, motivata fortemente dal sogno playoff. Sito Alonso si affida in attacco ai suoi tre tenori Chiozza (26 con 6/13 da tre), McFadden (21) e Radovic (20 con 9/10 da due), mentre in difesa opera la drastica scelta di limitare il gioco corale aurinegro a costo di concedere più spazio a Huertas. Il brasiliano risponde però presente e reralizza la quarta prestazione individuale del secolo in ACB, diventando il più vecchio giocatore di sempre oltre quota 40 punti. Huertas ne mette 43 con 11/21 da due, 2/4 da tre, 15/16 in lunetta, a cui aggiunge anche 8 assist. Non basta però ai canarii, che oltre a “o’metronomo” vedono in doppia cifra solo Doornekamp (14) e Sastre (10).

BASQUET GIRONA 79 – 90 BETIS SIVIGLIA (48-35)

Il Betis trova il guizzo vincente nel finale: l’8-28 dell’ultimo periodo (lo 0-24, dal 79-66 del 33esimo, è il più ampio parziale stagionale) permette agli uomini di Casimiro di affrontare il derby-salvezza di Sabato sera forti del +10 dell’andata e della vittoria in più in classifica. Pesano per Girona le 19 perse (7 negli ultimi 10’), mentre tra le fila biancoverdi brilla ancora una volta Montero con una doppia-doppia da 25 punti (18 nel secondo tempo) e 10 assist.

COVIRAN GRANADA 71 – 68 CASADEMONT SARAGOZZA (39-35)

Dal baratro alla luce in 30’. I nasridi si compattano tra le mura amiche e reagiscono al -16 di fine primo quarto (14-30) al successo finale che porterà a giocarsi la permanenza in ACB nel derby di Sabato sera a Siviglia. A svoltare la gara sono la ritrovata efficacia difensiva (solo 9 punti concessi dal 10° all’intervallo) e le iniziative di Bropleh, Costa e Ndoye. nel finale risulta però decisivo uno straordinario Luke Maye da 20, 9 rimbalzi e 3 assist, con ben 13 punti nell’ultimo periodo.

SURNE BILBAO 83 – 66 RIO BREOGAN LUGO (39-36)

I baschi superano Lugo grazie ad un grande terzo quarto (27-12), e conquistano il vantaggio negli scontri diretti con i galiziani, mettendo quasi in cassaforte il 10° posto che vale la partecipazione alle coppe europee del prossimo anno. A guidare i padroni di casa la coppia Smith (20) – Kyser (19) innescata dal illuminata regia di Radicevic (15 e 8 assist). Male il Breogan che paga a caro prezzo le polveri bagnate da fuori (5/21 da tre) e le troppe perse (18 a fronte di solo 12 assist).

JOVENTUT BADALONA 77 – 86 CAZOO BASKONIA (45-39)

Baskonia disputa un match molto disciplinato (solo 5 perse totali) e supera alla distanza Badalona. Si complica così la corsa al sesto posto per la penya che è una vittoria dietro a Gran Canaria e 0-2 negli scontri diretti. Gli amarillo sono dunque l’incubo stagionale dei catalani, vista anche l’eliminazione inflitta nella semifinale di EuroCup. A guidare il Baskonia nella sortita vincente a Badalona sono stati il solito Marcus Howard (25 punti e +19 di plusminus nonostante il 3/13 da tre) e Giedraitis (MVP con 23 e 9 rimbalzi per 32 di valutzione).

CARPLUS FUENLABRADA 81 – 97 GRAN CANARIA (43-51)

Gran Canaria passa agevolmente sul parquet del già retrocesso Fuenla con un secondo e terzo quarto estremamente prolifici: 64 punti segnati in 20’. Coach Lakovic sfrutta l’agevole trasferta per fare load management distribuendo uniformemente i minutaggi, visto l’impegno degli amarillo nella finale di EuroCup (Gara1 vinta 71-67 contro il TurkTelekom). Miglior realizzatore Diop con 16 punti frutto di 7/8 da due e 2/4 ai liberi.

FC BARCELLONA 94 – 77 MONBUS OBRADOIRO (35-32)Un Barça in “modalità eco” in vista della sfida da 1° posto di Domenica a Vitoria e del Clàsico di Venerdì prossimo che consegnerà alla vincente l’accesso alla finale di Eurolega ha la meglio su Obradoiro. Il minutaggio viene spalmato alla perfezione da Jasikevicius che non tiene sul parquet nessuno per più di 20’. A Mirotic però tale lasso di tempo è sufficiente per produrre una doppia-doppia da27 punti (5/6 da due, 4/6 da tre e 5/5 a gioco fermo) e 10 rimbalzi per un mostruoso 40 di valutazione. Bene anche la regia di Satoranski e Jokubaistis (5 e 4 assist).

VALENCIA BASKET 68 – 79 REAL MADRID (35-39)I taronja cadono a La Fonteta nel big match che chiude la giornata XXXII. Il Marid si dimostra troppo completo ed in forma, nonostante la dispendiosa serie di playoff Eurolega vinta in Gara5 contro il Partizan, per gli uomini di Mumbrù. A far pendere l’ago della bilancia in favore degli ospiti ci hanno pensato uno scatenato Yabusele (squalificato in EL e dunque riposato e desideroso di mettersi in mostra) con 25 punti (4/7, 4/7, 5/6) e 7 rimbalzi in 25’. A dargli manforte le chirurgiche soluzioni offensive di Hezonja: per lui 20 punti con solo due errori dal campo. 7 gli assist di Causeur mentre l’impiego del chacho Rodriguez è stato dosato con il contagocce. I padroni di casa hanno invece patito le basse percentuali dalla distanza (6/28) ed un gioco troppo affidato alle soluzioni individuali (13 assist contro i 21 dei madrileni). Bene Webb con 18 punti e 5 rimbalzi. 13 per Jones che però non ha inciso come di consueto, trovando un pluysminus di -20 nei 22’ spesi in campo. Ora il Valencia dovrà capitalizzare la vittoria e lo scontro diretto a favore rispetto a Murcia vincendo Domenica sul campo della già retrocessa Fuenlabrada o nel turno finale contro il Rio Breogan per potersi garantire l’ottava posizione in graduatoria che vale i playoff.

PROSSIMO TURNO (GIORNATA XXXII)

Sabato 13 Maggio 2023

Ore 18:00 Casademont Saragozza – Basquet Girona

Ore 20:45 Real Betis Siviglia – Coviran Granada



Domenica 14 Maggio 2023

Ore 12:00 UCAM Murcia – Surne Bilbao

Ore 12:30 Rio Breogan Lugo – Baxi Manresa

Ore 13:30 Gran Canaria – Real Madrid

Ore 17:00 Joventut Badalona – Monbus Obradoiro

Ore 18:30 Cazoo Baskonia – FC Barcellona

Ore 20:00 Carplus Fuenlabrada – Valencia Basket



Domenica 21 Maggio 2023