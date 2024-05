ACB Liga Endesa – 33ᵃ  giornata: il Madrid cade a Valencia dopo 11 anni e perde la vetta: Malaga sbanca il Palau ed è prima!

Giornata XXIII di ACB Liga Endesa, penultima della stagione, che vede il Real Madrid cadere contro un Valencia (ora quarto grazie alle sconfitte di Tenerife, GranCa e Murcia) sontuoso e perdere il primato in classifica in favore dell’Unicaja, vincente a Barcellona con una prova tutta energia ed intensità. In coda festeggia il Rio Breogan che trova la salvezza con un turno d’anticipo, lasciando Obradoiro e Granada a giocarsi l’ultima posizione che garantisce la permanenza in ACB. Per quanto riguarda la corsa all’ottavo posto vincono sia Manresa che Baskonia, rimandando così il verdetto definitivo all’ultima giornata; con una vittoria a Tenerife i catalani sarebbero certi di qualificarsi ai playoff.

ZUNDER PALENCIA 75 – 81 MONBUS OBRADOIRO (38-33)

Obradoiro soffre a Palencia ma grazie ad un parziale da 14-26 negli ultimi 8’ trova una vittoria importantissima per tenere aperta la lotta salvezza mettendo pressione a Granada. Coach Fernandez si affida al proprio quintetto, che gioca il 70% dei minuti e mette a referto 70 punti degli 81 complessivi (86,5%). Su tutti spiccano un Howard (17) in serata dalla distanza con 4/8 e Datson che ha guidato i compagni nel break decisivo con 11 dei suoi 20 punti.

BAXI MANRESA 90 – 81 SURNE BILBAO (50-37)

Manresa domina a rimbalzo (44-24 e ben 18 offensivi con efficienza del 46% che hanno prodotto 15 punti da seconda opportunità) e sbriga agevolmente – più di quanto mostri il risultato finale – la pratica Bilbao, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione ai playoff. I baschi, alla quinta sconfitta consecutiva dopo aver conquistato la salvezza matematica, tentano nel terzo quarto una timida e vana rimonta d’orgoglio dopo aver toccato il -15. Perez e Geben i più prolifici a quota 16.

JOVENTUT BADALONA 96 – 88 LENOVO TENERIFE (54-33)

Terza sconfitta nelle ultime quattro gare per Tenerife, che paga a caro prezzo l’assenza del totem Shermadini; per il georgiano la stagione è conclusa per via di una frattura costale che ha provocato uno pneumotorace. Gli aurinegro scivolano così al settimo posto in classifica che li vedrebbe opposti nuovamente (come nella finale di BCL, vinta dagli andalusi) all’Unicaja nei quarti dei playoff. Badalona gioca a cuor leggero, non avendo chanche di post-season, ed esprime una pallacanestro rapida ed efficace, superando quota 50 punti già prima dell’intervallo e totalizzando 23 assist a fronte di solo 7 perse. Doppia-doppia da 10+10 per Tomic, mentre i più prolifici risultano Vives e Feliz a quota 17. Vane sul fronte canario le grandi prestazioni balistiche di Guy (23) e Fitipaldo (24 con 6/7 da tre).

KOSNER BASKONIA 94 – 79 UCAM MURCIA (46-48)

Dopo un primo tempo equilibrato – 8 sorpassi – il Baskonia prende il largo e mantiene viva la fiammella della speranza playoff. I baschi toccano anche il +17 in un terzo quarto da 23-11 con Costello e Raieste protagonisti. L’MVP è pero Marinkovic che mette a referto 29 punti con 5/8 da due e 5/9 dalla distanza. Per l’UCAM si complica molto la corsa al quarto posto, ma nulla è deciso vista la densità delle squadre in lotta dietro al terzetto di testa.

FC BARCELLONA 91 – 92 UNICAJA MALAGA (47-44)

L’Unicaja sbanca il Palau Blaugrana e si porta sul 2-0 in stagione contro il Barça. Gli andalusi, già certi almeno del secondo posto al termine della stagione regolare, non si risparmiano e riescono a resistere al tentativo di fuga iniziale degli azulgrana, sul +13 dopo solo 5’. Ibon Navarro fa affidamento sull’energia dei propri uomini, che dominano nel pitturato catturando 40 rimbalzi (29 gli azulgrana) di cui 16 offensivi (42% dei disponibili) trasformati in 18 punti da seconda opportunità. Netta la differenza anche nei punti in area: 28-54. Nel finale Perry firma il canestro del sorpasso ed Ejim sigilla il successo con una stoppata su Parker (comunque il migliore tra i suoi con 22 punti) a 2” dalla sirena.

RIO BREOGAN LUGO 97 – 92 MORABANC ANDORRA (48-38)

Lugo non molla e grazie alla seconda vittoria consecutiva (prima volta in stagione) festeggia la salvezza con una partita d’anticipo. I galiziani conducono dalla palla due alla sirena, forti di una gran serata al tiro (19/35 da due e 13/25 da tre) e riuscendo a trovare con continuità soluzioni efficienti in transizione (25-8). MVP Robinson con 23 punti frutto di 5/10 da due e 3/3 da tre.

CASADEMONT SARAGOZZA 77 – 84 COVIRAN GRANADA (46-40)

Dopo un primo tempo con più ombre che luci, passato in gran parte con attorno ai 3 possessi di ritardo, Granada cambia passo e trova la vittoria che lascia immutato il fondo classifia rispetto alla scorsa settimana: Lugo a 11-22, già salva, Granada e Obradoiro a 10-23 con i nasridi in vantaggio grazie agli scontri diretti. Cheatham (17), e Kramer (19) i migliori.

VALENCIA BASKET 99 – 93 REAL MADRID (47-49)

Serata perfetta per i taronja che di fronte ad una Fonteta gremita disputano un match perfetto e tornano a vincere in casa (in Liga) contro il Real Madrid dopo ben 11 anni di digiuno. La partita è equilibrata per tutti i 40’ e caratterizzata da un andamento ad ondate. A dare la svolta decisiva ci pensa Justin Anderson con giocate di intensità ed atletismo che accendono il pubblico. Per lui 22 punti con 3/7 da due e 4/5 da tre. Grandi prove anche di Jones (21) ed Ojeleye (18 fresco di rinnovo fino al 2026), ma in generale di tutta la squadra, che ha tirato con il 75% da tre (15/20) riuscendo così a tamponare le difficoltà interne (28-38 nel pitturato e 6-15 nei punti da seconda opportunità). Preoccupazione tra i blancos per l’infortunio al ginocchio occorso a Deck nel terzo quarto, quando Yabusele gli è atterrato addosso in una lotta a rimbalzo.

DREAMLAND GRAN CANARIA 78 – 86 BASQUET GIRONA (40-40)

Seconda sconfitta consecutiva per GranCa che perde il quarto posto in favore di Valencia. Girona sbanca la Gran Canaria Arena grazie ad una incredibile differenza nella presenza interna, che esita in un netto 24-54. MVP Marcos con 18 punti.

PROSSIMO TURNO (giornata XXXIV)

Domenica 12 maggio 2024