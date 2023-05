ACB Liga Endesa – 34ᵃ giornata: colpo di scena per la salvezza! Valencia ai playoff nonostante la sconfitta

By

Gli ultimi 2 minuti di stagione costano al Betis Siviglia la permanenza in ACB. Gli uomini di Casimiro si inceppano sul 70-77 e 9 punti consecutivi di Williams-Goss decretano il successo del Real. Granada esulta due volte: battuta Badalona grazie ad un parziale da 26-10 nell’ultimo quarto e salvezza conquistata proprio ai danni dei conterranei biancoverdi.

Nella corsa all’ottavo posto ha la meglio il Valencia: i taronja perdono in casa contro il Rio Breogan ma vengono graziati dalla netta vittoria (+29 su Murcia) di un Barça punto nell’orgoglio dalla figuraccia alle Final4.

Playoff al via Sabato alle 18:30. Quarti al meglio delle 3 gare; semifinali e finali delle 5.

MONBUS OBRADOIRO 102 – 72 CARPLUS FUENLABRADA (51-35)

il Fuenla saluta la ACB con una sonora sconfitta a Santiago de Compostela. Altra frizzante prestazione di Kassius Robertson autore di 22 punti in 27’.

LENOVO TENERIFE 92 – 69 CASADEMONT SARAGOZZA (44-37)

il CB Canarias non sbaglia e si garantisce il fattore campo ai quarti. 16 e 6 assist per Huertas e 15 punti di Shermadini.

SURNE BILBAO 71 – 103 UNICAJA MALAGA (41-49)

L’Unicaja si prepara ai playoff vincendo a valanga a Bilbao. 21 di Carter (5/8 da tre) e 14 di Djedovic.

FC BARCELLONA 86 – 57 UCAM MURCIA (41-26)

Il Barça seppellisce in un colpo solo Murcia e le sue speranze di qualificazione alla post-season. In campo si vede la rabbia agonistica degli uomini di Jasikevicius per la brutta figura alle Final4 di Eurolega. Bene il backcourt con Mirotic (11), Sanli (15) e Vesely (14).

REAL MADRID 79 – 77 BETIS SIVIGLIA (38-38)

Williams-Goss condanna il Betis alla LEBoro con 9 punti filati negli ultimi 2’10”. Cancellato così il +7 andaluso (70-77) necessario per salvarsi visto l’ampio margine di Granada con Badalona. La residua speranza riposta nella tripla di Montero (19) sulla sirena si spegne sul ferro e costa la permanenza dei biancoverdi in ACB.

COVIRAN GRANADA 73 – 62 JOVENTUT BADALONA (31-35)

Granada festeggia la salvezza davanti al proprio pubblico grazie ad un quarto periodo indemoniato. Il 26-10 dei nasridi ribalta il -5 del 30° e condanna i conterranei del Betis alla retrocessione. Eroi della rimonta Bropleh (23 di cui 8 negli ultimi 10’), Ndoye (8 di cui 7 e 4 rimbalzi durante il parziale decisivo) e Costa.

BASQUET GIRONA 70 – 75 CAZOO BASKONIA (34-40)

Baskonia difende il secondo posto vincendo non senza difficoltà a Girona. In luce Darius Thompson con 16 e 5 assist.

BAXI MANRESA 105 – 75 GRAN CANARIA (48-30)

Granca non si presenta a Manresa ed esce con un pesante -30 dal Nou Congost. Ora gli amarillo affronteranno il Madrid ai quarti. Tra i catalani spicca Badio con 24 e 6 assist.

VALENCIA BASKET 77 – 80 RIO BREOGAN LUGO (34-36)

I taronja perdono ancora ma ringraziano il Barça, vincente con Murcia, e strappano al fotofinish la qualificazione ai playoff con il 50% di vittorie (17-17). Ora ai quarti affronteranno proprio gli azulgrana. Nelle avversità bene Jones con 20 e 7 assist mentre tra i galiziani spicca Ethan Happ con una doppia-doppia da 18+11.

CLASSIFICA FINALE