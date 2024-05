ACB Liga Endesa – 34ᵃ  giornata | I verdetti della regular season: Unicaja prima, Baskonia fuori dai playoff, eventuale Clásico in semifinale e lotta salvezza decisa all’ultimo respiro

Con la giornata XXXIV volge al termine la stagione regolare di ACB Liga Endesa e si risolvono le lotte ancora aperte, per primato, playoff e salvezza.

L’Unicaja (1) non sbaglia nel testacoda con palencia e si prende la vetta della classifica garantendosi il fattore campo fino all’eventuale finale ed impedendo che il Clásico decida ancora una volta l’assegnazione del titolo – Real (2) e Barça (3) si trovano dallo stesso “lato” del tabellone.

Manresa (8) perde a Tenerife ma centra comunque l’obiettivo playoff grazie alla concomitante sconfitta del Baskonia (9) a Madrid (in un match scoppiettante e deciso solo nel finale) che relega i baschi al nono posto.

Sconfitta pesante ma dolce anche per il Valencia (4) che accusa la stanchezza dell’impresa di Venerdì e tracolla ad Andorra, ma mantiene il quarto posto – fattore campo al primo turno – visto il vantaggio negli scontri direti con Murcia (5) e Tenerife (6). Gran Canaria (7) perde due posizioni a causa della sconfitta sul campo di Granada (16) in un incontro decisivo per la lotta salvezza.

Obradoiro stravince con Badalona e subito dopo la sirena tutti i 5600 della Fontes do Sar si connettono sui secondi finali di Granada-GranCanaria: una eventuale sconfitta dei nasridi avrebbe significato permanenza in ACB, ma Rousselle e compagni per il secondo anno consecutivo festeggiano al termine di una insperata cavalcata verso la salvezza superando gli amarillo dopo una rimonta dal -16 di metà terzo quarto, conclusa con la stoppata di Valtonen sul tentativo da tre di Pelos. Dunque Obradoiro retrocede e Granada si salva grazie addirittura alla differenza punti negli scontri diretti tra le tre formazioni a quota 11 vittorie (in quanto tutte con bilancio di 2-2) . Con i galiziani trona in LEBoro anche Palencia.

Playoff al via da Mercoledì 15 Maggio 2024.

CLASSIFICA FINALE

UNICAJA MALAGA 93– 69 ZUNDER PALENCIA (42-34)

17/33 da tre per Malaga; 37-29 nei rimbalzi. Ejim 22 + 8 rimbalzi. Diaz 8, 7 rimbalzi ed 8 assist.

UCAM MURCIA 68 – 61 RIO BREOGAN LUGO (38-25)

Ennis 12, Sleva e Radovic 10.

LENOVO TENERIFE 84 – 80 BAXI MANRESA (45-33)

Huertas 20 + 8 assist.

BASQUET GIRONA 79 – 89 CASADEMONT SARAGOZZA (32-40)

York 27 + 5 rimbalzi. Bell-Haynes 16. Punti da persa 6-20; punti in area 20-36.

MORABANC ANDORRA 99 – 71 VALENCIA BASKET (41-33)

Montero 35, 6 rimbalzi e 4 assist per 47 di valutazione (MVP di giornata).

SURNE BILBAO 68 – 72 FC BARCELLONA (37-38)

Da Silva 20 + 6 rimbalzi.

MONBUS OBRADOIRO 97 – 71 JOVENTUT BADALONA (45-35)

Datson e Blazevic 19, Scrubb 15.

REAL MADRID 106 – 100 KOSNER BASKONIA (56-47)

T3 12/23 – 16/41. Musa 19, Poirier 18. Miller-McIntyre 23, Costello 19, Howard assente per infortunio.

COVIRAN GRANADA 74 – 67 DREAMLAND GRAN CANARIA (28-39)

Cheatham e Rousselle 13.