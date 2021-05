Colpo di scena in ACB Liga Endesa, con la sconfitta casalinga del Real Madrid col Valencia. Dilaga il Barcelona a Siviglia, vincendo di ben 51 lunghezze. Questo e altro nel nostro recap completo di giornata.

REAL MADRID-VALENCIA BASKET 69-79 Ottimo successo in trasferta per i taronja che sbancano il WizinkCenter grazie ad una partenza lanciata (12-27 al 10°) sfruttando le fatiche europee del Madrid. Ottime prove a 360° per Labeyrie e Tobey, efficaci tanto nel pitturato quanto da oltre l’arco. Per i blancos bene Llull (15 con 5/8 da tre) e il neo-acquisto Poirier (16+7).

COOSUR REAL BETIS-BARÇA 58-109 Dopo un avvio equilibrato (21 pari a fine primo quarto) il Barça dilaga a Siviglia chiudendo il match con un perentorio +51. Grazie al 4-33 dei secondi 10’ di gioco il risultato era già in ghiaccio a metà gara. Tra i padroni di casa doppia cifra solo per Jordan (16 con 5/5 dal campo) mentre per i catalani tutti i giocatori sono andati a referto (Abrines 20).

UCAM MURCIA-UNICAJA 81-68 Grazie ad un secondo quarto da 31-12, Murcia supera nettamente gli andalusi rendendo ancora più avvincente la lotta per i primi otto posti. Taylor (19 punti) e Cate (6 punti e 9 rimbalzi) i migliori tra i padroni di casa. La formazione di Katsikaris conferma i problemi di gioco e concentrazione del recente periodo e ora rischia di restare esclusa dal post-season.

MOVISTAR ESTUDIANTES-MONBUS OBRADOIRO 83-94 Con la vittoria sul parquet di Madrid, l’Obradoiro conquista la salvezza a due giornate dal termine della stagione regolare. Situazione opposta per gli uomini di Cuspinera che si vedono invischiati in una lotta a tre per un unico “posto al sole” con Bilbao e Gipuzkoa. L’Estudiantes non riesce a sfruttare la prestazione da 32 punti dell’ex Varese Avramovic confermandosi in piena crisi.

BAXI MANRESA-ACUNSA GBC 91-83 Sedicesima vittoria in Liga Endesa per Manresa che conferma così l’ottava posizione con un successo e una partita in più sull’Unicaja. Gli ospiti ci provano fino alla fine ma nulla possono contro la formazione di coach Pedro Martinez e vedono così sfumare le ultime speranze di permanenza nel massimo campionato spagnolo.

MORABANC ANDORRA-HERBALIFE GRANCANARIA 86-81 Successo fondamentale per entrare nella lotta playoff per Andorra che, battendo una diretta avversaria, resta in piena corsa per un posto che garantisc l’accesso alla post-season. Partita equilibrata in cui pesano gli errori da oltre l’arco di Slaughter e spicca l’ennesima prova da MVP di Clevin Hannah. Il play americano mette a referto 22 punti e 7 assist.

CLASSIFICA ACB LIGA ENDESA:

1. REAL MADRID 32-2

2. BARCA 30-4

3. LENOVO TENERIFE 26-8

4. VALENCIA BASKET 23-11

5. TD SYSTEM BASKONIA 22-9

6. SAN PABLO BURGOS 20-13

7. CLUB JOVENTUT BADALONA 18-15

8. BAXI MANRESA 16-19

9. UNICAJA 15-17

10. HERBALIFE GRAN CANARIA 15-18

11. MORABANC ANDORRA 14-18

12. UCAM MURCIA 14-19

13. CASADEMONT ZARAGOZA 14-120

14. MONBUS OBRADOIRO 12-22

15. URBAS FUENLABRADA 11-22

16. COOSUR REAL BETIS 11-23

17. MOVISTAR ESTUDIANTES 9-26

18. RETABET BILBAO 7-24

19. ACUNSA GBC 7-26

TURNI DI RECUPERO DELLA SETTIMANA ACB LIGA ENDESA:

Martedì 11 maggio: TD System Baskonia-Club Joventut Badalona (recupero giornata 36) Mercoledì 12 maggio: RETAbet Bilbao Basket-Herbalife Gran Canaria (recupero giornata 34), Unicaja-MoraBanc Andorra (recupero giornata 30) Giovedì 13 maggio: Acunsa GBC-TD System Baskonia (recupero giornata 35) Sabato 15 maggio: UCAM Murcia-MoraBanc Andorra (recupero giornata 32), RETAbet Bilbao Basket-Urbas Fuenlabrada (recupero giornata 32) Domenica 16 maggio: TD System Baskonia-Unicaja (recupero giornata 34)