ACB Liga Endesa – 4ᵃ giornata: Real solo al comando! Vincono tutte le formazioni di Eurolega

Il Real Madrid domina lo scontro al vertice con Girona e rimane solo al comando. Seguono a ruota le altre tre formazioni di EuroLega, tutte vincenti in questo turno. Tenerife si sblocca grazie ad un sontuoso Huertas e lascia Granada e la matricola Palencia sole a 0 vittorie. Prestazione monstre di Chima Moneke (in foto sotto), protagonista nella vittoria del Baskonia con 26 punti, 11 rimbalzi e 3 assist per 37 di valutazione. Non sfigura Cinciarini che mette a referto 12 punti e 6 assist nella sconfitta di Saragozza al Nou Congost di Manresa.

FC BARCELLONA 91 – 87 MORABANC ANDORRA (37-47)

Un Barça “diesel” supera Andorra e si mette definitivamente alle spalle la sconfitta del Clasico (grazie anche alla bella vittoria sull’Efes in EuroLega). Dopo un primo tempo è difensivamente svagato, gli uomini di Grimau serrano le maglie: nel terzo periodo erodono il bottino dei pirenaici (64-65 al 30°) e mettono la freccia con 5’ ancora sul cronometro. Il finale è rocambolesco, con gli ultimi 18 punti tutti provenienti da tiri da 3 punti. Abrines (6 dei 10 totali) e Laprovittola (7 dei 15) mettono il punto alla storia del match. Benissimo anche Hernangomez con una doppia-doppia da 15+10.

BASQUET GIRONA 74 – 93 REAL MADRID (28-45)

Il Madrid si prende la vetta solitaria della classifica ACB ridimensionando le ambizioni di Girona (alla prima sconfitta stagionale da tre belle vittoria). Nettissimo il dominio blanco al Fontajau, con gli uomini di Mateo addirittura sul +26 a 10’ dal termine. I madrileni stracciano le retine catalane con uno strepitoso 16/35 (45%) da tre, grazie all’ottima mira di Abalde (2/3), Yabusele (3/4) Musa e Llull (3 triple a testa con percentuali leggermente inferiori).Sono però Campazzo (4 punti ma 7 assist e 4 recuperi) e Poirier (10+6) i migliori per valutazione – entrambi a quota 19.

ZUNDER PALENCIA 69 – 75 JOVENTUT BADALONA (29-35)

La Penya preme sull’ acceleratore nei quarti centrali (parziale da 31-46) cavalcando il tiro da 3 (7/11 in questo frangente, 9/21 totale) e trova il terzo successo consecutivo – unica sconfitta quella al Palau blaugrana nel turno inaugurale. Thomas (15+4) e Feliz (13+5 e 5 assist) i migliori. Ghiaccio ancora da rompere per Palencia – Franke 21 – nella massima serie.

BAXI MANRESA 81 – 75 CASADEMONT SARAGOZZA (47-38)

Piccolo passo indietro di Saragozza che, dopo il bel successo sull’Unicaja, capitola al Nou Congost. Non basta un quarto periodo gagliardo (20-29) a Cinciarini (12 e 6 assist ma 5 perse) e compagni per rimontare sui catalani dopo la siccità della terza frazione, chiusa con solo 8 punti a referto. Manresa conquista la vittoria grazie all’ottimo lavoro a rimbalzo soprattutto offensivo (catturato il 38% dei disponibili) con cui ha tamponato la scarsa precisione al tiro (27/59 dal campo) e le tante perse. In evidenza Sulejmanovic con una doppia-doppia da 17+10.

LENOVO TENERIFE 88 – 81 RIO BREOGAN LUGO (29-27)

La Lenovo sblocca la classifica in un match dall’andamento schizofrenico: punteggi altissimi in primo (18-24) e quarto (31-32) quarto e bassissimi nei centrali (11-3 e 14-15). I 40’ non bastano a piegare i galiziani che agguantano il pareggio con una tripla di Jogela (21) e forzano i supplementari. Nell’extra-time il veterano Huertas si carica la squadra sulle spalle mettendo a referto 6 dei suoi 22 punti e chiudendo l’incontro. Bene anche Shermadini con 15+8 rimbalzi.

SURNE BILBAO 77 – 68 UCAM MURCIA (40-24)

Murcia perde la testa – della classifica – con un secondo quarto da incubo (28-14) alla Bilbao Arena. L’asse Renfroe-Hlinason è un rebus insolvibile per gli uomini di Sito Alonso dal 10° al 20° (4 + 3 assist per il primo e 9 punti del secondo) che sprofondano sul -16 anche a causa delle mani gelide (2/10da tre). MVP Killeya-Jones con 18+7.

DREAMLAND GRAN CANARIA 76 – 69 UNICAJA MALAGA (46-36)

Gran Canaria torna al successo dopo due sconfitte consecutive e rifila agli andalusi il terzo stop stagionale. Gli Amarillo partono unito forte, prendendo la doppia cifra di vantaggio già nel primo tempo. L’Unicaja reagisce ritrovando il pari nel terzo quarto salvo poi cedere sotto i colpi dell’MVP Pelos (7 punti nel quarto-quarto, 20 con 7/11 dal campo e 9 rimbalzi in totale).

VALENCIA BASKET 85 – 79 MONBUS OBRADOIRO (35-36)

Quarta vittoria consecutiva (contando anche l’Eurolega) per i taronja che si confermano squadra temibile nel terzo periodo. Dopo un primo tempo equilibrato e ricco di cambi di leadership, Jones (13) e compagni “alzano il volume” (50 punti dopo i 35 della prima frazione) e spengono le speranze galiziane. MVP con 19 punti l’ex Olimpia Brandon Davies; bene anche Jovic in regia con 10 assist.

COVIRAN GRANADA 81 – 90 CAZOO BASKONIA (33-45)

Tutto facile per il Baskonia che si gode un Moneke da urlo – 26, 11 rimbalzi e 3 assist per 37 di valutazione – e supera una Granada ancora al palo in questa stagione. Ottima serata anche per Marinkovic (19 con 5/10 da tre) e Miller-McIntyre (10 e 6 assist).

Clicca <QUI> per la classifica aggiornata in tempo reale

PROSSIMO TURNO (giornata V)

Sabato 14 Ottobre 2023

Ore 18:00 Surne Bilbao – Coviran Granada MoraBanc Andorra – Monbus Obradoiro

Ore 20:45 Basquet Girona – Lenovo Tenerife Unicaja Malaga – Joventut Badalona



Domenica 15 Ottobre 2023