ACB Liga Endesa, 4ª giornata: il Real schiaccia Badalona e mantiene la vetta. Un gran Bortolani non basta a Manresa contro il Barça e Valencia si fa beffare sulla sirena.

Le prime quattro giornate di Liga ACB 2022-23 consgnao agli archivi l’imbattibilità di Real e Tenerife e l’alto livello della competizione, con le big di EuroLega costrette a tremare e spesso cedere di fronte a compagini di media classifica. Così ad esempio è nuovamente successo al Valencia di Mumbrù, gelato nel finale dallo 0-10 di Murcia con il punto esclamativo della tripla vincente di McFadden sulla sirena. Bortolani si conferma realizzatore di livello nella sconfitta del suo Manresa contro il Barça. Prosegue egregiamente nel suo cammino la matricola Granada (3-1) mentre le uniche formazioni ancora al palo sono Saragozza e la Girona di Marc Gasol.

COVIRAN GRANADA 99 – 84 SURNE BILBAO BASKET

Prima sconfitta stagionale per i baschi che sul campo della sorprendente matricola Granada pagano una gara in calando dopo un solido primo tempo. Gli andalusi al contrario dal 20esimo in poi registrano la difesa (36 punti subiti nella seconda meta di gara dopo i 48 della prima) e si prendono il match grazie ad un favoloso 16/37 (43%) da tre. Sontuose le prove di Felicio (17, 7 rimbalzi e 3 assist per 27 di valutazione) e Maye (doppia doppia da 14+11). Tra gli sconfitti 21 di Whitey e 14+8assist di Hakanson.

CARPLUS FUENLABRADA 83 – 77 REAL BETIS SIVIGLIA

Primo hurrà della stagione per il Fuenla che festeggia davanti al proprio pubblico un successo utile anche come scontro diretto con il Betis. Partita a corrente alternata al Fernando Martin, con gli ospiti nettamente superiori in avvio (30-20 al 10°), assenti nei quarti centrali (parziale da 46-25) e alla ricerca di una difficile rimonta nel finale. Tra i madrileni 20 per Kromah e 14 (con 4/5 da tre) di Senglin, mentre i biancoverdi si sono come sempre affidati all’estro di Shannon Evans (28 e 9 assist) tanto nella costruzione quanto nella finalizzazione del gioco.

LENOVO TENERIFE 86 – 67 MONBUS OBRADOIRO

Tenerife rimane ancora imbattuta, dominando i compostelani alla distanza dopo essersi fatti sorprendere dal razzente avvio di Bender (16), Scrubb (13) e compagni (16-24 alla prima sosta). Dal secondo quarto in poi la difesa degli uomini di Vidorreta stringe progressivamente le maglie concede sempre meno agli ospiti, mentre in attacco il trio Huertas-Shermadini-Salin si impone con le consuete specialità: assist ed invenzioni del brasiliano, implacabile concretezza nel pitturato del lungo ex Cantù (19 con 6/7 dal campo) e dardi dall’arco della guardia scandinava a completare l’opera.

BAXI MANRESA 78 – 101 FC BARCELLONA

Il Barça corona una settimana di derby (vinto di misura il Clasico in EuroLega Giovedì) passeggiando sul parquet di Manresa. Gli azulgrana mettono subito in chiaro l loro intenzioni con un netto 13-30 a fine primo quarto a cui seguono 30’ di controllo e ulteriore ampliamento del gap. Tra i padroni di casa ottima prova dell’azzurro Bortolani (16 punti in 18’) e poco altro, mentre Jasikevicius distribuisce equamente il minutaggio tra i suoi, nei quali si distinguono Jokubaitis (14 e 8 assist) e Silva (14 con 7/9 dal campo).

BASQUET GIRONA 59 – 73 UNICAJA MALAGA

Un quarto periodo da 13-23 è fatale a Girona che rimanda ancora l’appuntamento col primo successo in ACB e rimane ancorata al fondo della classifica. I catalani tirano poco da fuori (4/14 d tre) e patiscono la grande mattinata di Carter (20) e l’impatto molto al di là dei numeri di Djedovic (6 punti ma +21 di plusminus).

RIO BREOGAN LUGO 53 – 71 GRAN CANARIA

Gli amarillo violano la città murata grazie ad un gran primo tempo (complice un’altra serata-no da oltre l’arco per i galiziani) e si mantengono nelle zone alte della classifica. I padroni di casa riescono a imporre il proprio ritmo nella prima frazione ma i frutti di quanto prodotto rimangono nel ferro del Pazo des Deportes di Lugo anziché andare a referto: solo 18 i punti messi a segno nei primi 20’ per Bamforth (11, migliore dei suoi) e compagni. Gli ospiti invece si aggiudicano l’incontro grazie all’impatto interno di Inglis (doppia-doppia da 12+11 e 6 assist per 32 di valutazione) e all’accuratezza di Brussino (12 con 4/5 dal campo).

VALENCIA BASKET 74 – 75 UCAM MURCIA

Altra sconfitta in volata per i taronja (quarta di fila tra campionato ed EuroLega) che subiscono l’imperiosa rimonta Murciana (0-10 nel finale di gara) coronata dalla tripla del sorpasso di McFadden (11 con 3/8 da tre) a pochi secondi dal termine. Aria di contestazione a La Fonteta per l’operato di coach Mumbrù che paga un avvio di stagione molto sottotono. Uno straripante Rivero da 26 punti con 11/12 dal campo non è bastato a contenere la solita energia degli uomini di Sito Alonso, dominatori nel pitturato con la conta dei rimbalzi che recita 33-41.

REAL MADRID 96 – 79 JOVENTUT BADALONA

I blancos si riscattano subito dallo stop di Giovedì nel Clasico di Eurolega superando la Penya non senza qualche difficoltà nel primo tempo. Al WiZink Center sono proprio gli ospiti a partire meglio, cavalcando una grande fluidità offensiva (45-50 all’intervallo). Nel secondo tempo sale di livello difesa di Mateo e i padroni di casa piazzano un perentorio 51-29 che vale sorpasso, vittoria e testa della classifica. Yabusele (17) e Musa (18) i migliori realizzatori, mentre Llull consegna 6 passaggi vincenti.

CASADEMONT SARAGOZZA 83 – 97 CAZOO BASKONIA

Un pirotecnico primo tempo da 60 punti a referto basta al Baskonia per aggiudicarsi il posticipo conclusivo della quarta giornata sul campo di una Saragozza che rimane ancora al palo. Una vena balistica difficile da – e a cui non è semplice – replicare (16/29, 55%, da tre) è la chiave del successo degli uomini di Pnarroya, guidati da Costello e Giedraitis 19 punti e 25 di valutazione pro capite. Gli aragonesi provano la rimonta nel secondo tempo ispirati dall’ottimo Santi Yusta (22) ma il troppo ampio margine (-17 al 20°) e la sempre vigile concentrazione basca sono ostacolo insormontabile.

PROSSIMO TURNO

Sabato 22 Ottobre 2022

Ore 18:00 Rio Breogan Lugo – Monbus Obradoiro UCAM Murcia – BAXI Manresa

Ore 20:45 Casademont Saragozza – Carplus Fuenlabrada Gran Canaria – Coviran Granada



Domenica 23 Ottobre 2022