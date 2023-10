ACB Liga Endesa – 5ᵃ giornata: il Real mette la quinta. Inseguono le altre di Eurolega

Poche sorprese nel quinto turno della stagione 2023-24 di ACB Liga Endesa. In testa vincono tutte le formazioni dei Eurolega ed anche Bilbao, che con Valencia, Barça e Baskonia insegue l’imbattuto Madrid. Clamorosa la rimonta di Andorra ai danni di Obradoiro, portata a compimento grazie ad un quarto periodo da 40-20. In coda alla classifica prosegue la risalita della Lenovo Tenerife al secondo successo consecutivo, mentre Palencia e Granada rimangono le uniche formazioni ancora a secco.

SURNE BILBAO 94 – 93 COVIRAN GRANADA (46-43)

Bilbao (4-1) rimane nella scia del Real Madrid con un successo sofferto ai danni di una Granada combattiva ed affamata d vittorie. Gli andalusi devono però rimandare nuovamente l’appuntamento con il primo hurrà stagionale, essendosi arresi all’immarcabile trio basco Smith | Kiellya-Jones | Kullamae, che ha realizzato 77 dei 94 punti messi a referto dai padroni di casa. 23 punti del primo, 21 e 7 rimbalzi per il secondo e 33 con 5/8 dalla distanza per l’ultimo. Granada è brava a rimanere a contatto per tutta la gara grazie ai guizzi di Costa e Kramer (20 a testa), ma nulla può contro la serata magica al tiro – 10/21 da tre – degli uomini di Ponsarnau. Nel finale i falli sistematici riducono al minimo il divario senza però mettere in discussione il risultato.

MORABANC ANDORRA 92 – 89 MONBUS OBRADOIRO (35-38)

Una pazzesca rimonta finale (40-20 nell’ultimo periodo) consegna ad Andorra una vittoria insperata. L’ex Olimpia Goudelock (16 di cui 13 negli ultimi 10’) e Maric (9 dei 16 totali nel parziale vincente) lanciano il quasi infallibile (7/9 da due, 4/4 da tre e 14/15 ai liberi) assalto dei pirenaici che sorprendono un Obradoiro già mentalmente negli spogliatoi (1/11 da tre nel quarto quarto). Andorra aggancia così in classifica i galiziani con il record di 2-3.

BASQUET GIRONA 66 – 79 LENOVO TENERIFE (26-37)

Un gran secondo quarto (13-23) consegna agli aurinegro la seconda vittoria consecutiva in questa stagione, dopo l’avvio choc da 0-3. Per i catalani si tratta invece del secondo stop consecutivo dopo quello della scorsa settimana contro il Madrid. Non brilla l’asse Huertas-Shermadini ma a farne le veci sono le prove solide di Doornekamp (9, 3 rimbalzi e 4 assist) e Sastre (13 con 3/6 da tre).

UNICAJA MALAGA 113 – 91 JOVENTUT BADALONA (58-46)

L’Unicaja spinge forte nei quarti centrali (64-42 dal 10° al 30°) e ferma a 3 la striscia vincente de La Penya, fino ad oggi perdente solo al debutto al Palau Blaugrana. Perry – MVP con 19 punti e 6 assist – alterna iniziative personali a lavoro per i compagni e per gli andalusi risulta determinante anche la grande serata al tiro (30743 da due e 11/24 da tre). Tra i catalani bene Thomas (18) e l’eterno Tomic (17 e 5 rimbalzi).

REAL MADRID 106 – 92 UCAM MURCIA (42-37)

I blancos “mettono la quinta” e rimangono, imbattuti, in testa alla ACB. La partenza dei padroni di casa è lenta (-7 alla prima pausa) per via della mira ancora da calibrare (1/7 da tre) e del grande avvio del murciano Diagnè (8 con 4/5 al tiro e 2 rimbalzi). Ni secondi 10’ Campazzo inizia a sfornare assist (5 dei 10 totali) che invitano alla conclusione Deck e Tavares e il Madrid supera e allunga (+5 all’intervallo). I madrileni raggiungono poi il +21 prima di gestire le energie in vista del doppiu round di Eurolega. MVP Campazzo (in immagine di copertina) con una doppia-doppia da 14 e 10 assist in soli 22’. Grande impatto anche del solito Tavares: 18 punti con 8/10 da due e 8 rimbalzi.

BAXI MANRESA 92 – 91 ZUNDER PALENCIA (50-49)

Al Nou Congost va in scena un duello avvincente tra una Manresa in fiducia e una Palencia ancora a caccia della prima “W” stagionale. I 40” di assoluto equilibrio vengono decisi solo nel finale: il sorpasso definitivo avviene a 3” dalla fine con l’assist di Pèrez per il back-door di Sagnia sulla riga di fondo. Il jumper di Benite trova solo il ferro e fa partire la festa catalana. MVP un sontuoso Badio da 21 con 5/8 da tre. Agli ospiti non bastano i 16 di Ortega e i 19 con 8 assist di Van der Wuurst.

CASADEMONT SARAGOZZA 80 – 85 CAZOO BASKONIA (34-45)

Al Baskonia basta il secondo quarto (11-21) per scavare un gap decisivo sul campo degli aragonesi. Gli ospiti non brillano al tiro ma fanno valere la maggior fisicità del proprio roster soprattutto a rimbalzo, dove vincono nettamente non tanto nei totali (39-32) quanto nei duelli nella metà campo offensiva: 15 rimbalzi d’attacco catturati da Kostar (4) e compagni sulle 38 palle disponibili (39,5%) per 14 punti da second chance. I 21 punti con 5/9 da tre di Marinkovic fanno passare quasi inosservata la grande prestazione a tutto tondo di Kostar, che mette a referto 8 punti conditi da 7 rimbalzi e 5 assist per 22 di valutazione. Grade impatto anche del solito Markus Howard che in 17’ fa registrare un +18 di plusminus. 7 punti in 11’ per Andrea Cinciarini.

RIO BREOGAN LUGO 59 – 61 VALENCIA BASKET (21-24)

L’arma vincente dei taronja – al sesto successo consecutivo sommando Liga ed Eurolega – si conferma ancora una volta la difesa in questo avvio di stagione. Nella città murata si vedono pochi canestri e molta fisicità, e ciò si rispecchia nel basso punteggio, soprattutto della prima metà di gara. I migliori sono ancora una volta Jones (17) e l’ex Olimpia Brandon Davies con una doppia-doppia da 11+10 in 19’ sul parquet.

DREAMLAND GRAN CANARIA 73 – 83 FC BARCELLONA (37-32)

Il Barça cambia passo nel finale e, grazie ad un ultimo periodo da 14-27, supera Gran Canaria e rimane al passo di Valencia, Baskonia e Bilbao nell’inseguimento del Real. A dare la svolta alla gara degli uomini di Grimau ci pensano le triple di Abrines (9 punti, tutti negli ultimi minuti con 3/4 da tre) e le incusioni del “padawan” Jokubaitis (MVP con 14 e 6 assist – 8 punti nel parzialone finale). Per gli amarillo (Brussino 18) pesa il 5/23 da tre, di cui 0/5 nell’ultimo quarto.

Clicca <QUI> per la classifica aggiornata in tempo reale.

PROSSIMO TURNO (giornata VII)

Sabato 21 Ottobre 2023

Ore 18:00 Zunder Palencia – Rio Breogan Lugo Joventut Badalona – MoraBanc Andorra

Ore 20:45 Monbus Obradoiro – Basquet Girona UCAM Murcia – Dreamland Gran Canaria



Domenica 22 Ottobre 2023