ACB Liga Endesa – 6ᵃ giornata: Real ancora imbattuto, inseguono Barça e Valencia. Baskonia cade con l’Unicaja

Sesta giornata di ACB Liga Endesa che vede il Real Madrid proseguire nella corsa solitaria in vetta – blancos ancora imbattuti in tutte le competizioni – tallonata da Valencia e Barça. Perde un passo Baskonia che capitola in casa con Malaga. A fondo classifica si sbloccano Palencia e Granada che agganciano ad un solo un successo Rio Breogan e Saragozza.

ZUNDER PALENCIA 74 – 59 RIO BREOGAN LUGO (36-25)

La matricola Palencia sblocca finalmente la classifica e festeggia con i propri tifosi il primo successo stagionale. Decisivi un gran secondo quarto da 24-8 e la. Pessima serata al tiro da fuori (5/25) dei galiziani. Nell’ottima prova corale – 5 uomini in doppia cifra per valutazione – spiccano i 13 punti di Franke e la prestazione a tutto tondo di Kamba (7 con 3/4 dal campo e 9 rimbalzi).

JOVENTUT BADALONA 84 – 94 MORABANC ANDORRA (40-45)

Andorra passa a Badalona e la aggancia in classifica con record 3-3. Gli andorrani dominano a rimbalzo (25-32 e 40% dei rimbalzi offensivi catturati sui disponibili) e trovano in Maric (16) e Dos Anjos (15 e 8 rimbalzi) i perfetti terminali offensivi. Ottima prova anche dell’ex Olimpia Goudelock (12 con 5/10 dal campo).

MONBUS OBRADOIRO 85 – 79 BASQUET GIRONA (35-39)

Obradoiro stravince il terzo quarto (29-14) e resiste nel finale al tentativo di rimonta catalano, aggiudicandosi il match ed aggiungendosi al gruppone a quota tre W. MVP l’ex Varese Scrubb autore di una doppia doppia da 19 punti (5/8 dal campo) e 10 rimbalzi a cui aggiunge 3 assist e ben 5 rubate per 32 di valutazione. Troppe perse – 18 – per Girona, in fase calante dopo il brillante avvio di stagione.

UCAM MURCIA 95 – 69 DREAMLAND GRAN CANARIA (47-38)

Tutto facile per Murcia contro un Gran Canaria troppo arrendevole. La partita dura virtualmente solo una quarto (+1 UCM al 10°), poi i padroni di casa ampliano il gap e nel finale prendono il largo (ultima frazione da 26-6). Gli uomini di Sito Alonso viaggiano a percentuali altissime dal campo (60% da due e 42% da tre) e dominano il confronto nel pitturato: perentori il 47-27 a rimbalzo, il 6-1 nelle stoppate e il 7-1 nelle schiacciate.

FC BARCELLONA 91 – 82 SURNE BILBAO (47-39)

Il Barça supera non senza difficoltà Bilbao e si mantiene nella scia del Madrid. I baschi se la giocano fino all’ultimo, confermando quanto di buono mostrato nell’avvio di stagione (con la sconfitta odierna record di 4-2). I catalani vincono il duello a rimbalzo (41-32) e pungono con le punte di diamante del proprio frontcourt Vesely (10+5) e soprattutto Hernangomez (20 con 8/11 dal campo, 7 rimbalzi e 2 schiacciate), serviti puntualmente da un ispiratissimo Satoransky (8 e 9 assist).

LENOVO TENERIFE 76 – 82 REAL MADRID (34-47)

Il Madrid espugna il Santiago Martìn di Tenerife e prosegue imbattuto in questa stagione. Gli uomini di Mateo partono alla grande (14-27 al 10°) cavalcando la fisicità di Poirier (13 con 9/10 ai liberi e 4 rimbalzi) e Tavares (14 senza errori, 8 rimbalzi e 3 schiacciate). La Lenovo tenta la rimonta con un gran terzo quarto da 27-18 grazie ad un ispirato Fernandez (18) ma nel quarto periodo i blancos resistono fino alla vittoria.

VALENCIA BASKET 84 – 79 BAXI MANRESA (41-38)

I taronja si rifanno subito del primo stop stagionale in Eurolega (giovedì sera sul campo dell’Anadolu Efes) ed assieme al Barça proseguono nell’inseguimento “corpo a corpo” con il Real. Gli uomini di Mumbrù traggono il meglio da un’ottima serata al tiro (39% da tre) che vede in Robertson il protagonista con 16 punti frutto di 4/7 dalla lunga distanza. Il premio di MVP lo prende però ancora una volta Brandon Davies che in 20’ sul parquet produce 28 di valutazione grazie a 5 stoppate, altrettanti assist ed una doppia-doppia da 15+10.

COVIRAN GRANADA 78 – 70 CASADEMONT SARAGOZZA (40-32)

Primo hurrà stagionale che giunge alla sesta giornata anche per Granada. Gli andalusi festeggiano doppiamente visto che Saragozza (ora ultima) potrebbe essere una diretta rivale nella corsa salvezza. Gli eroi di serata sono Cheatham (23 con 5/11 da tre, 8 rimbalzi e 2 assist) e l’MVP Thomasson (25 con 8/11 dal campo, 3 rimbalzi e 5 assist per 32 di valutazione). Decisiva in favore dei padroni di casa la vittoria nel pitturato: 64% contro 46% da due e 37-27 a rimbalzo. Per Cinciarini 3 punti ed una palla persa in 9’ di gioco.

KOSNER BASKONIA 84 – 93 UNICAJA MALAGA (44-44)

Terzo KO settimanale per i baschi che – dopo le sconfitte europee con Bayern e Zalgiris – capitolano alla Buesa Arena anche con l’Unicaja. Il primo tempo è speculare, con un quarto a testa per le due formazioni. Malaga rientra meglio in campo dopo la pausa lunga piazzando un break da 16-29 che risulterà poi decisivo. Nel parziale andaluso brilla un Carter al fulmicotone che in un amen ne piazza 23 con 5/6 da tre. Benissimo anche Perry con 10 punti e 7 assist, mentre al Baskonia non è bastato il loosing effort da 22 punti di Howard.

PROSSIMO TURNO (giornata VII)

Sabato 28 ottobre 2023

Ore 18:30 Unicaja Malaga – Rio Breogan Lugo

Ore 18:45 Basket Girona – UCAM Murcia

Ore 20:45 Dreamland Gran Canaria – MonbusObradoiro

Ore 21:15 CASADEMONT Saragozza – Joventut Badalona



Domenica 29 Ottobre 2023