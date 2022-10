ACB Liga Endesa – 6ª giornata: il Barça sbanca Valencia con un super Laprovittola ma sia Real che Tenerife tengono il passo; il derby basco va al Baskonia.

Prosegue a ritmo serrato la marcia del terzetto di testa Real-Barça-Tenerife con le vittorie nei derby per blancos e canarii e quella dei catalani nell’insidiosa trasferta di Valencia. Secondo successo in fila per la Girona di Gasol che dopo essersi sbloccata può dare fastidio a molte formazioni. Saragozza unica ancora a quota 0, ma gli aragonesi mostrano segnali di crescita e si sono arresi a Badalona solo dopo 45’ di battaglia. Nel posticipo a chiusura della sesta giornata il Baskonia si impone a Bilbao non senza difficoltà e grazie ad un parziale nell’ultimo quarto.

COVIRAN GRANADA 93 – 89 MONBUS OBRADOIRO

Con un secondo tempo in crescendo (47-39) gli Andalusi conquistano la quarta vittoria in sei gare e si mantengono nella fascia alta della classifica ACB. L’avvio è equilibrato grazie alle grandi giocate dei fratelli Scrubb – 16 e 6 assist per l’ex Varese Thomas e 23 con 5/5 dalla distanza per il più giovane Phillip – che tengono gli ospiti in gara. Nel secondo tempo però sale di livello la difesa di casa, che chiude gli spazi e colpisce in transizione portando a termine la rimonta. Bropleh il migliore con 19, seguito dai 17 di Maye.

BAXI MANRESA 70 – 106 RIO BREOGAN LUGO

Un secondo quarto da incubo (9-24) costa ai catalani un’altra sconfitta tra le mura amiche del Nou Congost. Per gli uomini di Pedro Martinez ancora tanto lavoro da fare sui meccanismi difensivi visti i quasi 94 punti concessi a gara da Manresa. Tra i Galiziani, che hanno messo a referto 27 assist di squadra, ne approfittano soprattutto Bamforth (23 con 5/8 da tre) e Nakic (20 con 8/11 dal campo). Ancora una discreta prova sotto l’aspetto realizzativo per l’azzurro Bortolani, autore di 12 punti – con 4/8 da tre – in 13’ sul parquet.

JOVENTUT BADALONA 89 – 84 CASADEMONT SARAGOZZA

Alla Penya serve un supplementare regolare una Saragozza decisa tentare tutte pur di trovare il primo successo stagionale. Gli uomini di Fisac devono invece lasciare strada ai catalani padroni di casa, guidati dalla freddezza in lunetta di Tomic (22 con 10/10 a gioco fermo, di cui molti nel supplementare) e al carattere del veterano Ribas (7 punti ma sua la realizzazione che ha chiuso il match). Per gli aragonesi 19 di Jessup e altrettanti più 10 rimbalzi dell’ex Orzinuovi Mekowulu.

GRAN CANARIA 70 – 86 LENOVO TENERIFE

L’equilibrio regnante per tre quarti (54-55 all’ultima pausa) nel derby canario è stato sconvolto in favore degli Auringro negli ultimi 10’ dall’implacabile duo Huertas-Shermadini. O’metronomo si è messo maggiormente in proprio rispetto alle abitudini colpendo a ripetizione sia al ferro che dal mid-range (22 con 8/13 da due) e 3 assist, mentre Sherminator si è limitato alla consueta “giornata in ufficio” nel pitturato che lo ha visto timbrare il cartellino dopo 19 punti con 6/8 da due e 7/9 a gioco fermo.

REAL MADRID 91 – 69 CARPLUS FUENLABRADA

Ai Blancos bastano 20’ per mettere al sicuro il risultato (52-30 all’intervallo) contro i “cugini” di Fuenlabrada. Mateo distribuisce ampiamente il minutaggio in vista dei consueti impegni europei (Madrid in scena al Forum di Assago Giovedì sera) concedendo spazio anche al classe 2004 Ndiaye (3 punti con 1/1 da tre). MVP un concreto ed onnipresente Deck che sfiora la doppia-doppia con 14 e 9 rimbalzi.

UNICAJA MALAGA 106 – 60 REAL BETIS SIVIGLIA

Partita senza storia quella andata in scena al Carpena di Malaga. Gli ospiti reggono solo un quarto (23-19 al 10°) per poi venire annichiliti dalle folate dei padroni di casa, vito anche un attacco quanto mai individualistico (9 assist e 16 perse). La difesa proposta da Navarro imbriglia Evans (7 e 4 perse) togliendo la scintilla del motore della squadra di Casimiro. L’Unicaja invcece si diverte a passarsi il pallone (25 assist complessivi) e manda in doppia cifra ben 7 giocatori. Il più prolifico è l’ex Roma e Venezia Melvin Ejim con 17.

VALENCIA BASKET 80 – 92 FC BARCELLONA

Il Barça si aggiudica il big match della sesta giornata imponendosi sul Valencia allungando per tre quarti e rintuzzando il tentativo di rimonta dei taronja negli ultimi minuti. Gli azulgrana proseguono nel buon gioco mostrato già Venerdì contro l’Olimpia colpendo con il 54% (13/24 da oltre l’arco). MVP di serata un Laprovittola tuttofare e mai fuori giri da 21 punti (3/7 da due, 5/7 da tre e 4 assist). Bene anche l’ex Kalinic (14, 7 falli subiti e 19 di valutazione) e Higgins (18). Peri i padroni di casa, privi di Rivero, il migliore è stato Jones con 19 punti e 4 assist.

BASQUET GIRONA 100 – 89 UCAM MURCIA

Secondo successo consecutivo di Girona che dopo essersi sbloccata la scorsa settimana contro la diretta concorrente per la salvezza Siviglia, si “prende lo scalpo” di una formazione quotata come Murcia. Gli uomini dell’esperto Aito Reneses partono fortissimo con un primo quarto da 24-10 e continuano a incrementare il vantaggio per i due parziali successivi fino al +21 dell’ultima pausa. Nel finale gli ospiti tentano una disperata rimonta ma l’ampio margine e un attacco ancora prolifico consentono a Gasol, MVP con 24 punti, Colom (20 e 8 assist) e Taylor (20 con 3/4 da tre) di non avere brividi.

SURNE BILBAO 70 – 78 CAZOO BASKONIA

Primo tempo di grande equilibrio a Bilbao con il quarto iniziale a favore dei padroni di casa (27-20), poi ripresi dagli ospiti (14-25 nei secondi 10’ per il 41-45 di metà gara). Nel quarto periodo il Baskonia allunga sulla spinta di Marinkovic e Costello portandosi sulla doppia cifra di vantaggio (61-72) a quattro giri di lancette dal termine. Bilbao prova a ricucire ma ancora Costello e Thompson chiudono il martch con freddezza in lunetta. MVP Costello con 15 punti e 6 falli subiti, 14 a testa per Thompson e Marinkovic. Tra i padroni di casa 14 di Rabaseda e 12 di Hakanson.

