ACB Liga Endesa – 8ᵃ giornata: Valencia cade a Badalona; Real a +2 sulle inseguitrici

Madrid ancora imbattuto e sempre più sola al comando in ACB; i blancos vincono non senza difficoltà nel “testacoda” di Granada, mentre frena Valencia – sconfitta a Badalona con un Thomas da 29 punti – che ora è appaiata al Barça con due vittorie di ritardo. Seguono Unicaja, Murcia e Girona a 5-3, mentre il gruppo a 4-4 (che include Baskonia) va dal 7° al 13° posto. Chiudono la classifica Palencia, Lugo e Granada con solo un successo conquistato in stagione.

UNICAJA MÁLAGA 87 – 74 MONBUS OBRADOIRO (42-34)

L’Unicaja fa valere il fattore Carpena ed inanella la quarta vittoria consecutiva (5-3). A farne le spese è Obradoiro, che rimane ancorata alle zone basse della classifica con record opposto agli andalusi (3-5). I galiziani partono contratti ma prima dell’intervallo riescono a mettere anche la testa avanti (+5, 32-38 al 17°), salvo poi subire il controparziale da 15-2 dei padroni di casa che nel secondo tempo controllano il match senza particolari preoccupazioni. MVP Osetkowki con 19 punti e 4 rimbalzi. Loosing effort da 17+7 di Blazevic tra i galiziani.

CASADEMONT SARAGOZZA 77 – 63 SURNE BILBAO (25-37)

Secondo hurrà consecutivo per gli Saragozza, la cui crescita da inizio stagione risulta evidente. Il progresso fondamentale degli uomini di Fisac è nella metà campo difensiva, dove gli aragonesi riescono a “contenere i danni” anche in caso di attacco che gira a vuoto, come accaduto nel primo tempo della gara con Bilbao. I baschi partono nettamente meglio anche grazie al pessimo 9/30 dal campo dei padroni di casa. Il gap costruito – +12 all’intervallo – non è però sufficiente ad arginare uno Smith indemoniato da 23 punti, 7 rimbalzi ed altrettanti assist, che guida i suoi nella rimonta vincente.

ZUNDER PALENCIA 76 – 80 BASQUET GIRONA (40-38)

Girona agguanta nel finale una vittoria che le consente di mantenersi nelle zone alte della classifica. Amaro in bocca per palencia che ancora una volta esce sconfitta da un “testa a testa” tra le mura amiche, nonostante i quasi 13’ passati in testa tra secondo e terzo quarto. Iroegbu (16 e 4 assist), Martinez (6 e 13 rimbalzi) e Colom (11 e 6 assist) i migliori.

LENOVO TENERIFE 71 – 53 MORABANC ANDORRA (38-24)

Notte fonda per Andorra che dopo la grande vittoria della scorsa settimana con il Baskonia (segnando 85 punti) non trova mai la via del canestro e affonda pesantemente al Santiago Martin di Tenerife. Gli Aurinegro scappano già nel secondo quarto (23-12) e comandano senza sofferenza fino al termine. 12 punti ed 8 assist per l’intramontabile Huertas.

COVIRAN GRANADA 76 – 83 REAL MADRID (34-40)

“Testacoda” che rispetta l’annunciato esito finale, ma risulta più combattuto di quanto preventivabile. Granada “vende cara la pelle” e capitola contro i blancos – ancora imbatuti in stagione – solo a causa di un quarto periodo da 11-21. I padroni di casa infatti a 10’ dal termine conducevano per 65 a 62 grazie ad un avvio di ripresa spettacolare (terzo quarto 31-22). Mateo si gode un Campazzo in gran forma (21 con 7/9 dal campo) e 5 assist, un Musa sempre produttivo (15) ed Hezonja che segna sempre quando conta (6 punti nell’ultimo quarto). Solido anche Poirier che sfiora la doppia-doppia con 9 punti e 10 rimbalzi.

UCAM MURCIA 87 – 74 BAXI MANRESA (45-38)

Riscatto immediato per l’UCAM che dopo il passo falso della scorsa settimana a Girona fa valere il fattore campo contro Manresa. Gli uomini di Alonso si fanno valere a rimbalzo (43 catturati) in un match caratterizzato da basse percentuali dalla distanza per entrambe le formazioni: 13/55 totale di cui 3/25 per gli ospiti. Mattatore dell’incontro è Hakanson con 24 punti e percentuale da tre in controtendenza rispetto a tutti gli altri (6/7).

RIO BREOGAN LUGO 63 – 79 FC BARCELLONA (31-39)

Tutto facile per il Barça che controlla per tre quarti e nel finale aumenta il divario punendo Lugo anche più di quanto avrebbe meritato. I catalani stravincono a rimbalzo (24-39) e sono più precisi al tiro (32/60 contro 24/60 dei padroni di casa). 11 giocatori a segno per Grimau, che gestisce ampiamente i minutaggi e trova in Vesely il terminale più attivo (14 e 7 rimbalzi). 7 punti ed altrettanti assist invece per Satoransky.

KOSNER BASKONIA – DREAMLAND GRAN CANARIA

A 48 ore dalla grande vittoria di Eurolega contro il Partizan la stanchezza si fa sentire per il Baskonia che cede nettamente contro Gran Canaria. Gli uomini di Ivanovic (appena tornato nei paesi baschi) partono con il “freno a mano tirato”: 8-18 al 10°. La reazione successiva è buona offensivamente ma le maglie non si serrano a sufficenza “dietro” e gli amarillo festeggiano alla Buesa Arena la quarta vittoria stagionale (ed agganciano proprio gli avversari a 4-4, record che accomuna le squadre dal 7° al 13° posto). MVP Brussino con 19 punti ed 11 rimbalzi. Loosing effort da 25 e 5 rimbalzi per Matt Costello.

JOVENTUT BADALONA 80 – 76 VALENCIA BASKET (36-40)

La Penya torna a sorridere dopo tre pesanti sconfitte consecutive battendo Valencia tra le mura amiche. I taronja vedono invece interrompersi a 6 la striscia vincente in ACB. I catalani comandano il match per 35’, senza però mai riuscire a costruire un buon margine. Duran trova in Thomas (29 e 8 rimbalzi per 29 di valutazione) il “profeta” di giornata, ben supportato da un Andrews prolifico dalla distanza (18 con 3/5 da tre). Bene i catalani anche a rimbalzo, con 11-2 nei punti da seconda opportunità. Tra gli ospiti 15 punti di Harper e paura per la caviglia di Jones che esce per una distorsione.

Clicca <QUI> per la classifica aggiornata in tempo reale.

PROSSIMO TURNO (giornata IX)

Sabato 11 Novembre 2023

Ore 18:00 Rio Breogan Lugo – Joventut Badalona MoraBanc Andorra – BAXI Manresa

Ore 20:45 Zunder Palencia – UCAM Murcia Basquet Girona – Unicaja Malaga



Domenica 12 Novembre 2023