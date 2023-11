ACB Liga Endesa – 9ᵃ giornata: Baskonia e Badalona sempre più in crisi. Vittorie per le altre formazioni di Eurolega

La nona giornata di Liga ACB vede il Real Madrid faticare a Bilbao ma proseguire nella sua marcia senza inciampi. Il Barça tiene il passo vincendo il big-match della Domenica e Valencia riscatta una settimana difficile con una vittoria di squadra su una combattiva saragozza. Baskonia – alla quarta sconfitta consecutiva – è sempre più in crisi, così come Badalona, e dunque ai piedi del podio si piazzano l’Unicaja ed una sorprendente Murcia. Nella partita Obradoiro-Baskonia va in scena lo show dei fratelli Howard (abbraccio tra i due a fine gara in immagine di copertina), autori di 55 punti in totale – 15 nel secondo supplementare per Jordan, tra le fila dei galiziani. Chiudono la classifica Palencia e Granada, con solo un successo all’attivo.

RIO BREOGAN LUGO 85 – 77 JOVENTUT BADALONA (43-32)

Torna a perdere La Penya dopo la bella vittoria sul Valencia della scorsa settimana. Quarta sconfitta nelle ultime 5 gare per i catalani, al momento ben lontani dalla zona playoff con record di 3-5. Vittoria importante per Lugo che torna a farsi valere tra le proprie “mura” con l’obiettivo di rilanciarsi dopo un avvio da incubo. Decisive le prestazioni di Fernandez (18) e Morimov (17), nonché la “serata no” al tiro pesante degli ospiti (5/23 da tre). Il Rio Breogan scava gap in un secondo quarto da 28-13.

MORABANC ANDORRA 86 – 90 BAXI MANRESA (35-49)

Manresa espugna anche il difficile parquet di Andorra e si mantiene in zona playoff. Break decisivo nel secondo quarto, quando Robinson (19+7 a fine gara) e Steinbergs (12) trovano il fondo della retina con continuità. La differenza finale non rispecchia il controllo degli ospiti – comodamente attorno al +10 fino all’ultimo minuto di gioco – sul match.

ZUNDER PALENCIA 66 – 76 UCAM MURCIA (38-40)

Palencia resiste un quarto all’UCAM che già nel primo tempo mette la freccia, gestisce il vantaggio e si gode il quarto-quinto posto in compagnia dell’Unicaja. I castigliani si mangiano le mani per i punti lasciati sul ferro a gioco fermo (13/20 – 65%) che avrebbero potuto concedere un finale più aperto. Dominio sotto le plance per lo svedese Birgander, autore di una gara da 18 punti (7/10 da due e 4/4 in lunetta), 12 rimbalzi e 2 schiacciate per 28 di valutazione.

BASQUET GIRONA 78 – 82 UNICAJA MÁLAGA (48-37)

Malaga trova il guizzo vincente e torna a casa da Girona con la “W” nonostante i 37’ passati in svantaggio. Eroe dell’ultimo periodo è Melvin Ejim con 7 punti nella rimonta vincente (11 e 8 rimbalzi in totale) di cui i tre liberi finali. Girona spreca incredibilmente una partita dominata – toccato anche il +17 nel terzo periodo – subendo l’energia (44 a 26 i pnti in area) delle seconde linee andaluse (61 punti della panchina).

MONBUS OBRADOIRO 108 – 95 KOSNER BASKONIA (47-40; 79-79; 87-87)

Crisi nera per la formazione di Vitoria, alla quarta sconfitta consecutiva in ACB. Gli uomini di Ivanovic si arrendono dopo due supplementari, affondando sotto il peso delle proprie perse (21) a Santiago de Compostela; i galiziani Fanno festa grande al Fontes do Sar dove si godono le prove sontuose di Scrubb (19), Pyustovyi (20+8), Tinkle (13+11) e Jordan Howard (22 con 7/12 dal campo – 15 punti nei 5’ dell’ultimo supplementare). Partita strepitosa, ma perdente, anche per il fratello Markus: il play del Baskonia mette a referto 33 punti.

DREAMLAND GRAN CANARIA 89 – 75 COVIRAN GRANADA (45-31)

Gli amarillo mettono la terza (vittoria consecutiva) e riagganciano il treno playoff (ottavo posto in questo momento) dopo un avvio di stagione stentato. Tutto facile per i canarii di uno scatenato Brussino (24 con 6/10 da tre) che controllano agevolmente la situazione (toccato il +19 e quasi sempre ben oltre la doppia cifra di vantaggio). Tanto lavoro da fare per gli andalusi, ultimi in classifica e spesso confusi nel gioco, inanellando errori a ripetizione (21 perse questa sera).

SURNE BILBAO 84 – 87 REAL MADRID (33-36)

I blancos sudano non poco per mantenere l’imbattibilità stagionale – 17 vittorie in altrettante gare: 9 in ACB, 6 in Eurolega e 2 in supercoppa – sul sempre ostico parquet di Bilbao. Mateo è costretto a “spremere” più del solito i big del proprio roster – 31’ Campazzo, 26 e 28 Deck e Tavares – per avere la meglio su un Bilbao concreto e preciso (51% da due, 33% da tre e solo 10 perse). MVP Campazzo con 21 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. “Re” del plusminus è invece Tavares (1 punto ma 10 rimbalzi e 4 stoppate) con + 22, mentre in questa statistica vanno malissimo Llull (-20), Poirirìer (-18), Rodriguez ed Hezonja (-16).

VALENCIA BASKET 76 – 69 CASADEMONT SARAGOZZA (37-43)

I taronja riscattano prontamente le sconfitte della scorsa settimana a Badalona e di Giovedì a Milano. Decisivo in favore degli uomini di Mumbrù un terzo quarto da 25-15 con Puerto (tutti i suoi 9 punti sono giunti nel parziale), Lopez-Arostegui ed Inglis protagonisti. MVP a fine gara un ritrovato Lopez-Arostegui da 18 punti e 6 rimbalzi in 24’30” di gioco. 3 punti ed altrettanti assist invece per Cinciarini.

FC BARCELLONA 94 – 83 LENOVO TENERIFE (40-35)

Il Barça si aggiudica il big match della nona giornata in uno scontro ad alto punteggio con la Lenovo. Gli aurinegro alzano bandiera bianca solo nel quarto periodo (32-25) sotto i dardi (7/9 da tre) dei padroni di casa. Sugli scudi Vesely in versione assist-man (7 a cui aggiunge 8 punti e 7 rimbalzi) e l’ex NBA Jabari Parker (18 con 4/6 da tre), fondamentale anche nell’aprire il campo con la sua pericolosità dagli angoli.

Clicca <QUI> per la classifica aggiornata in tempo reale

PROSSIMO TURNO (giornata X)

Sabato 18 Novembre 2023

Ore 18:00 Casademont Saragozza – Dreamland Gran Canaria

Ore 20:45 Basquet Girona – Rio Breogan Lugo Lenovo Tenerife – Zunder Palencia



Domenica 19 Novembre 2023