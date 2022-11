ACB Liga Endesa – 9ª giornata: Tenerife continua la corsa al comando. Tutto facile per Real, Barça e Baskonia, mentre Valencia non riesce più a vincere

Nona giornata che vede Tenerife proseguire sola al comando tallonata dal terzetto Real-Barça-GanCanaria. Tra le squadre di Eurolega perde solo Valencia che contro la storica rivale Malaga registra il quinto KO consecutivo tra campionato e coppa. I taronja scivolano così al 12esimo posto in classifica e si complicano il percorso verso la qualificazione alla Copa del Rey.

CARPLUS FUENLABRADA 81 – 85 JOVENTUT BADALONA (34-44)

Ingrana troppo tardi l’attacco del Fuenla per consentire ai padroni di casa di superare Badalona. La Penya parte bene in attacco sotto la guida degli ispirati Feliz (16 e 6 assist e Parra (14+7 rimbalzi) ma dopo il +10 dell’intervallo perde via via mordente dietro e rischia più del dovuto in un finale che non premia il loosing effort di Ristic (20 con 8/10 dal campo e 11 rimbalzi) e compagni.

GRAN CANARIA 99 – 88 BAXI MANRESA (49-43)

Nulla da fare per Manresa che dopo un brillante avvio, 20-25 al 10°, cede sotto le conclusioni dall’arco (14/28) degli amarillo. Fatale un parziale difensivamente disastroso da 60-42 nei due quarti centrali. I migliori uno scatenato Harding da 23 e Waczynski con 19. I canarii rimangono così agganciati a Real e Barça con il record di 7-2 ed all’inseguimento dei “cugini” di Tenerife.

RIO BREOGAN LUGO 61 – 86 LENOVO TENERIFE (30-44)

Un Breogan sterile da oltre i 6,75m (5/24) si inchina alla sorprendete capolista in un match senza storie. I galiziani non trovano sbocchi offensivi diversi dal consueto tiro da tre punti si ritrovano ad inseguire già dai primi possessi. Gli aurinegro sono invece in grandissimo ritmo e puniscono a ripetizione le distrazioni della difesa di casa spalmando il “fatturato” su tutti e 12 gli effettivi. Doppia cifra solo per Huertas (ai cui 10 punti ha aggiunto 5 assist), Fitipaldo (10 senza errori al tiro) e Salin (12 con 4/7 da tre).

CASADEMONT SARAGOZZA 67 – 74 SURNE BILBAO BASKET (22-30)

Bilbao rimane in piena corsa per l’accesso alla Copa del Rey superando Saragozza al Principe Felipe. Dopo un irreale primo quarto da 10-5 le squadre si sbloccano e gli ospiti piazzano il decisivo parziale da 12-25 proprio prima dell’intervallo. Doppia-doppia amara per l’ex Orzinuovi Mekowulu (10+11) mentre per i baschi spiccano i 10+7 di Kyser.

UCAM MURCIA 80 – 84 MONBUS OBRADOIRO (35-48)

Murcia si sveglia troppo tardi e lascia ad Obradoiro sul proprio parquet un successo che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa alla Copa. Nel primo tempo sono infatti insolitamente larghe le maglie della difesa murciana, marchio di fabbrica di Sito Alonso. Ad approfittarne sono i fratelli Scrubb con 17 (dell’ex Varese Thomas) e 16 punti e Bender con una doppia-doppia da 16+11. Dopo l’intervallo i padroni di casa ritrovano la consueta ruvidezza e i punti in transizione che ne conseguono ma il tempo è troppo poco per completare la rimonta. 17 a testa per Radovic e McFadden.

REAL BETIS 55 – 73 REAL MADRID (26-39)

Il Madrid passeggia al San Pablo di Siviglia contro il Betis fanalino di coda della competizione. I blancos contengono a dovere il gioiello di casa Evans (9 pnti con 4/9 al tiro, 0 assist e 2 perse), fulcro dell’attacco biancoverde, e conducono saldamente il match. Mateo distribuisce come di consueto il minutaggio e in doppia cifra vanno i soli Rodriguez (10 e 3 assist) e Deck.

FC BARCELLONA 100 – 82 COVIRAN GRANADA (57-42)

Gli azulgrana partono a razzo (35-18 al 10°) garantendosi una serata tranquilla contro l’insidiosa matricola Granada. I catalani traggono frutto dalla grandissima fluidità offensiva (23 assist e 10 perse) trovando in Higgins (nell’immagine di copertina – 21 con 8/11 al tiro) e Kuric (14) i principali terminali. Agli andalusi invece non bastano i 19 di Felicio e i 27 di uno scatenato Bropleh (di cui 19 nel solo secondo quarto).

CAZOO BASKONIA 95 – 68 BASQUET GIRONA (55-23)

Il Baskonia asfalta una troppo timida Girona e si conferma nelle zone alte della classifica. Partita già più che finita all’intervallo con il tabellone ad indicare un incolmabile gap di 32 punti tra le formazioni. Baschi inarrestabili grazie ad una serata magica dalla distanza (19/36) frutto anche di un’ottima circolazione di palla, come testimoniato dai 24 assist di squadra. Mattatore dell’incontro un Hommes perfetto dall’arco (4/4) ed autore di 21 punti. Tra i catalani solita solidissima prestazione del veterano Marc Gasol con una doppia-doppia da 16+10.

VALENCIA BASKET 67 – 83 UNICAJA MALAGA (36-45)

Quinta sconfitta di fila per i taronja che proseguono nel momento nero della stagione e vedono complicarsi il percorso verso la Copa del Rey. A pesare negli equilibri di Mumbrù le assenze in regia Hermansson e Van Rossom, evidenti in un gioco sempre dipendente dalle iniziative individuali (solo 10 assist di squadra a fronte di 15 perse). Per Malaga decisivi i quarti “pari” con 21-31 nel secondo e un parziale finale da 10-22. I migliori Kalinoski e Carter con 14 punti a testa, mentre tra i valenciani doppie cifre per Dubljievic (14), Lopez-Arostegui (12) e Jones (il migliore con 13 e 4 assist).

