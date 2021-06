REAL MADRID-BARÇA 75-89

Quintetto Real Madrid: Alocen, Abalde, Taylor, Tyus, Tavares.

Quintetto Barça: Calathes, Higgins, Hanga, Mirotic, Davies.

Parziali: 20-15, 16-18, 16-29, 23-27

Partita dai due volti con il Real Madrid che conduce per un tempo prima di sprofondare sotto i colpi di Higgins e compagni. Martedì alle 22:00 il Barça si giocherà in casa il primo match point.

Parte forte il Real Madrid che si porta subito sul 9-0. I blancos sono una macchina ben oliata in cui ogni ingranaggio contribuisce in modo quasi perfetto tanto in attacco quanto in difesa. Gli ospiti riescono a smuovere la retina solo dopo oltre 4’ con Calathes da oltre l’arco. Il Barça prova reagire e, possesso dopo possesso, ricuce fino al 14-12. Sale in cattedra Llull e nuovo allungo dei padroni di casa. L’aeroplanino di Mahon, già fondamentale nella decisiva vittoria contro Valencia, firma un parziale da 5-0 per il nuovo +7. Una tripla di Higgins chiude il quarto sul 20-15.

Secondo quarto che prosegue sulla falsariga del primo con il Madrid a condurre e i catalani ad inseguire. Gli uomini di Jasikevicius faticano trovare ritmo in attacco e a contrastare i giganti madrileni nel pitturato (9 rimbalzi offensivi per gli uomini di Laso in 15’). Davies prima e due triple di Kuric dopo riaprono il match permettono al Barça di impattare sul 32-32 a 90” dall’intervallo. 36-33 a metà partita.

Al rientro sul parquet nuovo allungo dei blancos firmato dalla coppia Abalde-Alocen. Risposta furiosa degli azulgrana che, trascinati da un incontenibile Higgins, ricuciono fino 44-43. Il Barça non si ferma più e trova il primo vantaggio dell’incontro con Calathes. Il Madrid è completamente in affanno e i catalani toccano il +10 (0-17 di parziale) con Higgins che raggiunge quota 21 punti. E’ Carroll ad interrompere il lungo digiuno offensivo dei padroni di casa con un canestro da due punti senza però riuscire ad invertire l’inerzia della partita. 52-62 all’ultimo riposo.

Vola via il Barça! Dopo 4’ il punteggio segna 56-74. Un Madrid irriconoscibile sembra incapace di reagire facendosi sopraffare dal nervosismo. A 4’ dal termine i padroni di casa devono fare a meno dell’espulso Taylor e di Garuba per 5 falli e partita ormai a senso unico. Finisce 75-89 con Higgins MVP (26 punti e 2 rimbalzi).

REAL MADRID: Causeur 12, Rudy Fernandez 10, Abalde 7, Tyus 4, Vukcevic, Alocen 7, Garuba 1, Poirier 5, Carroll 5, Tavares 16, Llull 8, Taylor 2. Allenatore: Laso.

BARÇA: Davies 13, Westermann, Hanga 6, Bolmaro, Smits 2, Gasol 8, Oriola 3, Abrines, Higgins 26, Kuric 11 , Mirotic 9, Calathes 12. Allenatore: Jasikevicius.