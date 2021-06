BARÇA-REAL MADRID 92-73

Quintetto Barça: Calathes, Higgins, Hanga, Mirotic, Davies.

Quintetto Real Madrid: Alocen, Abalde, Taylor, Garuba, Tavares.

Parziali: 26-15, 22-15, 29-25, 15-18

Quarta finale stagionale per il Barça che si aggiudica la Liga2020-21 dopo 7 anni di digiuno imponendosi nettamente su un Madrid decimato dagli infortuni. 90 partite (record 70-20) in una stagione stremante, culminata con l’odierna vittoria a riscattare la delusione europea sofferta con l’Efes.

Primo quarto con una sola squadra in campo. Dieci minuti di gioco che sono un clinic di pallacanestro sui due lati del campo. Gli uomini di Jasikevicius non lasciano spazio ad uno spaesato Real Madrid e volano in doppia cifra di vantaggio sul 20-10 dopo 4’. Il duo Calathes-Mirotic (7 punti ciascuno a fine periodo) indica la via in un match a senso unico. 26-15 a fine prima frazione. Per gli ospiti solo Abalde e Tavares provano a dare la scossa ai compagni, senza risultato.

Continuano i problemi del Madrid che non riesce a mettersi nell’incontro e Kuric da oltre l’arco regala ai catalani il +14 (29-15) dopo 13”. La difesa azulgrana è perfetta e impedisce agli uomini di Laso di trovare soluzioni facili in attacco, tenedo i blancos sul 33% al tiro. Il Barça tocca il +20 e chiude la prima metà di gioco sul 48-30.

I blancos escono dagli spogliatoi con maggiore energia provando a rosicchiare punti ad un Barça in fuga ma Mirotic è in serata di gloria e raggiunge quota 20 punti in 14’ sul parquet rispedendo il Madrid a meno 20 (56-36). Effimero buon momento degli gli uomini di Laso che firmano un parziale da 0-9 prima di sprofondare nuovamente a meno 22. 77-55 prima dell’ultimo periodo.

Quarto quarto privo di emozioni che si trasforma una passerella celebrativa per il Barça. Finisce 92-73. I catalani chiudono la stagione con la doppietta Copa del Rey-Liga che mancava dalla stagione 2011-12.

REAL MADRID: Causeur 6, Rudy Fernandez, Abalde 15, Tyus 9, Vukcevic 1, Alocen 11, Garuba 4, Poirier 4, Carroll 6, Tavares 12, Llull, Taylor 5. Allenatore: Laso.

BARÇA: Davies 6, Westermann, Hanga, Bolmaro 3, Smits 6, Gasol 11, Oriola, Abrines 6, Higgins 4, Kuric 12, Mirotic 27, Calathes 15. Allenatore: Jasikevicius.