ACB #Liga Endesa Finale: Polonara Re di Spagna! Il Baskonia trionfa in finale sul Barça

BARÇA-KIROLBET BASKONIA 67-69

Quintetto Barça: Hanga, Higgins, Claver, Mirotic, Tomic

Quintetto KIROLBET Baskonia: Vildoza, Henry, Shields, Shengelia, Eric

Le squadre faticano a trovare ritmo probabilmente per la tensione data dalla posta in palio. Meglio Baskonia trascinata dalla coppia Vildoza-Shields. Muove la palla benissimo il Barça che rimette la testa avanti con Higgins. 16-15 a 1’ dal primo riposo. Il primo quarto si chiude con i baschi al comando grazie a due punti di Diop nell’ultima azione.

Controsorpasso catalano grazie ad un parziale di 10-0 e massimo vantaggio blaugrana sul più 9. Si sblocca Shengelia dalla lunetta smuovendo finalmente il suo tabellino che era ancora fisso sullo 0. Si va all’intervallo sul 39-33. Nessun giocatore in doppia cifra tra le due squadre tra cui spiccano i 9 punti di Heurtel e gli 8 di Higgins, Kuric e Diop. Netta la differenza nell’apporto tra le due panchine: 20 per gli uomini di Pesic contro i 10 degli gli avversari. Tra le fila basche ad incidere negativamente è sicuramente uno Shengelia (6 punti con 2/8 dal campo) non ancora entrato completamente in partita.

Impatta subito il match il Baskonia sfruttando abilmente i diversi errori catalani. 41-41 e partita completamente riaperta. Il talento di Mirotic ridà ossigeno ai suoi che mettono nuovamente la testa avanti. Serie di sorpassi e contro sorpassi con le due squadre che si avvicendano al comando. Perfetta parità prima dell’ultimo periodo con il punteggio fissato sul 51-51.

Higgins da un lato e Janning dall’altro provano a dare la scossa decisiva alle rispettive squadre. A 5’ dal termine arriva il quinto fallo di Mirotic. 64-64 a 3’ dal termine in un quarto dove si segna pochissimo. Tripla importantissima di Achille Polonara e 3 punti di vantaggio per i baschi. Ancora l’azzurro con un fantastico assist per Vildoza a regalare la vittoria agli uomini di Ivanovic. MVP della finale: Luca Vildoza autore di 17 punti e 20 di valutazione.

Parziali: 16-17, 23-16, 12-18, 16-18

BARÇA: Davies 4, T.Heurtel 21, A. Hanga 3, P. Ribas ne, P. Oriola 3, A. Abrines 0, C. Higgins 14, K. Kuric 8, V. Claver 4, T. Smits ne, N. Mirotic 8, A. Tomic 2. Allenatore: S. Pesic

KIROLBET BASKONIA: P.Henry 2, M. Janning 8, T. Shengelia 14, S. Shields 9, M. Eric 2, L. Vildoza 17, T. Sedekerskis, I. Diop 10, J. Granger 0, A. Kurucs , Z. Dragic 3, A. Polonara 4. Allenatore: D. Ivanovic