Come riportato da Eurohoops.net Fuenlabrada ha confermato il peggio per l’infortunio di Jerome Randle, ma ha deciso comunque di offrirgli l’estensione del contratto, anche per la prossima stagione.

Randle, firmato solo una settimana fa dalla società spagnola, si è infortunato alla sua prima partita dove aveva aveva contribuito con sette punti e tre assist in 12 minuti prima dell’infortunio.