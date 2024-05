ACB Liga Endesa: i premi individuali della stagione 23-24

Nei tre giorni di pausa dalle partite tra la fine della regular season e l’inizio dei playoff non si ferma la ACB. Dopo la definizione dei migliori quintetti, arrivano anche i premi per MVP, miglior difensore e miglior giovane.

MVP Movistar

Nella votazione, che ha visto partecipare – con lo stesso peso – pubblico, giocatori, allenatori e stampa, la spunta Facundo Campazzo. Il play argentino in forza al Real Madrid vince con 71 punti totali, superando Osetkowski dell’Unicaja (66,6) e Shermadini (53,4), vincitore lo scorso anno. Decisive le preferenze di allenatori e stampa, mentre per il pubblico il migliore è stato il centro in forza agli andalusi e per i giocatori quello della Lenovo.

MIGLIOR DIFENSORE

Blancos premiati anche in difesa, con Tavares a svettare nella classifica come in campo. Il centro capoverdiano supera di poco Alberto Diaz (Unicaja) grazie alla leadership in campionato per stoppate (1,7 – quarto anno consecutivo a comandare la speciale classifica) e rimbalzi (7,1). Seconda posizione invece per plusminus (+8,7).

MIGLIOR GIOVANE

Per il secondo anno consecutivo è Jean Montero (20 anni) il miglior giovane della ACB. Il giocatore in forza ad Andorra ha convinto tutti grazie a grandi prestazioni e soprattutto alla continuità nel corso della stagione. Il play domenicano è stato il secondo in ACB per valutazione (19,5), il quinto per punti realizzati (15,1) ed assist (5,2) ed il migliore per rubate (2).

MIGLIOR QUINTETTO

Markus Howard (Baskonia)

Dylan Osetkowski (Unicaja)

Facundo Campazzo (Real Madrid)

Giorgi Shermadini (Tenerife)

Andres Feliz (Badalona)

SECONDO MIGLIOR QUINTETTO