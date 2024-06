ACB Liga Endesa Playoff 2024 – FINALE G1: l’UCAM lotta ma vince il Real. Musa guida i blancos con una prestazione completa

I sorprendenti Playoff 2024 di ACB Liga Endesa giungono all’atto finale. Gara1 va secondo pronostico con la netta vittoria dei blancos nel fortino del WiZink Center (11.134 spettatori). Murcia però fa capire perché si sia meritata lo storico traguardo della serie che assegna il titolo, mettendo a più riprese in difficoltà gli uomini di Mateo grazie ad accorgimenti tattici – su tutti la zona 2-3 – e al “cuore” che la caratterizza. Tuttavia ciò non basta, almeno ad ora, per superare una formazione talentuosa, lunga ed esperta come il Real Madrid, anche per le molte perse del secondo quarto che hanno limitato il potere sedativo della zona.

REAL MADRID 84 – 76 UCAM MURCIA (37-33)

[18-13, 19-20, 27-15, 20-28]

Ottimo avvio del Madrid che fa manbassa nel pitturato – 14 punti su 18 del primo quarto, murcia costretta al 30% e 18-10 a rimbalzo – soprattutto con le incursioni al ferro di Campazzo e Musa (bosniaco ispiratissimo), volando fino al +8. Il secondo periodo sorride invece agli ospiti: si accende Caupain con due pull-up ed una tripla, lanciando il parziale murciano (8-18) che vale il sorpasso al 13°. I blancos non si fanno intimidire e cavalcano la fisicità di Yabusele: 6 punti in fila del francese valgono il contro-soprasso per il +4 dell’intervallo.

Sito Alonso prova ad anestetizzare l’incontro con la sua consueta 2-3 scolastica. Il Madrid però ha pazienza nel cercare i “buchi” ed attaccarli con i tagli. Qualche persa ospite di troppo – ben 6 dopo le solo 2 dell’intero primo tempo – viene poi convertita in punti facili in contropiede per un parziale di 20-4 che vale il massimo vantaggio blanco, ritoccato fino al +18 prima del canestro di Radebaugh che chiude il terzo quarto.

Il Real inizia troppo rilassato l’ultimo periodo ed i murciani ne approfittano mettendo a segno un parziale da 5-11 in 2’40” (protagonisti Radebaugh ed Hakanson con le triple), costringendo Mateo al timeout. Murcia accorcia ancora, ma Rodriguez con una tripla riporta in doppia cifra il gap tra le formazioni a 6 giri di lancette dal termine. Appena il Madrid alza il piede dall’acceleratore Murcia si rifà sotto: -8 a 100” dal termine prima del 2/2 in lunetta di Campazzo per la nuova doppia cifra di vantaggio. Una rubata sull’azione successiva chiude virtualmente l’incontro.

MVP Musa che disputa una gran partita a tutto campo, totalizzando 16 punti ed 8 rimbalzi in soli 19’25” sul parquet. Bene anche Campazzo (11 e 7 assist), Hezonja (11) e Tavares, che sfiora la doppia-doppia con 11+9. Tra gli ospiti si distinguono Sant-Roos (13), Caupain (16 ma con andamento incostante) ed Hakanson 11.