ACB Liga Endesa Playoff 2024: griglia, date ed orari

Dopo 34 intense giornate di stagione regolare partono i playoff 2024 di ACB Liga Endesa. Le 8 formazioni qualificate si sfideranno per l’ambito titolo, che negli ultimi 10 anni è andato 5 volte al Real Madrid, 3 al Barcellona (tra cui lo scorso anno) ed 1 a testa se lo sono guadagnati Baskonia e Valencia.

Il Clásico che è stato la finale delle ultime tre edizioni, questa volta potrà essere solo la semifinale, visto che Madrid (2) e Barça (3) si trovano dallo stesso lato del tabellone. Al primo posto si trova infatti un’Unicaja da record che ha dominato la stagione classificandosi prima sia nella graduatoria delle vittorie (28-6) che in quelle della produzione offensiva (88,7 punti di media) che per quanto riguarda la difesa (77,3). Gli uomini di Ibon Navarro sono anche secondi per assist (20,2) ed i frutti dell’intensità difensiva messa in campo ad ogni gara si colgono per quanto riguarda i recuperi, prima con 9,5 a gara, dove superano anche una squadra ruvida e compatta come Murcia. Il Madrid si fa notare per valutazione – primo con 109,3 – rimbalzi difensivi ed assist, mentre Manresa ha strappato la storica qualificazione anche grazie alla verticalità dei suoi giocatori risultando prima per rimbalzi totali (39,1) ed offensivi (13,3).

I quarti saranno al meglio delle tre gare, mentre semifinali e finale al meglio delle cinque.

ACCOPPIAMENTI, DATE ED ORARI

il Real Madrid giocherà per primo nonostante il secondo posto vista la partecipazione alle Final4 di EuroLega che lo vedrà impegnato il 24-26 Maggio a Berlino.

QUARTI:

[A] UNICAJA MALAGA (1) – BAXI MANRESA (8) G1 Giovedì 16 Maggio 2024 ore 20:30 G2 Martedì 21 Maggio 2024 ore 20:30 G3 (ev.) Sabato 25 Maggio 2024 ore 18:00



[B] REL MADRID (2) – DREAMLAND GRAN CANARIA (7) G1 Mercoledì 15 Maggio 2024 ore 20:30 G2 Venerdì 17 Maggio 2024 ore 20:30 G3 (ev.) Domenica 19 Maggio 2024 ore 18:30



[C] FC BARCELLONA (3) – LENOVO TENERIFE (6) G1 Domenica 19 Maggio 2024 ore 12:30 G2 Giovedì 23 Maggio 2024 ore 20:30 G3 (ev.) Domenica 26 Maggio 2024 ore 12:30



[D] VALENCIA BASKET (4) – UCAM MURCIA (5) G1 Sabato 18 Maggio 2024 ore 18:00 G2 Mercoledì 22 Maggio 2024 ore 20:30 G3 (ev.) Sabato 25 Maggio 2024 ore 20ù:45



SEMIFINALI: a partire dal 28, 29 o 30 Maggio.



FINALE: avvio dal 7, 8 o 9 (a seconda della data di fine delle semifinali). Al massimo l’ultima partita sarà il 17 Giugno, visto che il giorno seguente si apre la finestra FIBA per le nazionali.