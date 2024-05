ACB Liga Endesa Playoff 2024 – QF: Unicaja e Real senza patemi, il Barça soffre ma passa, Murcia elimina Valencia e fa la storia. Semifinali al via Martedì

Il podio della classifica finale della stagione regolare 2023-24 di ACB Liga Endesa conferma il proprio dominio mandando in semifinale con un secco 2-0 Unicaja, Real e Barça. Più combattuta la serie tra Valencia Basket ed UCAM Murcia, giunta alla “bella” dopo che il fattore campo era saltato nei primi due incontri. Gara3 non fa eccezione e Murcia agguanta una storica semifinale, che sarà contro l’Unicaja.

Semifinali al via Martedì 28 Maggio 2024 con Unicaja – Murcia (20:30). Seguirà il Clásico Mercoledì 29 Maggio 2024 alle ore 20:30 presso il WiZink Center di Madrid.

I blancos hanno iniziato in anticipo per prepararsi alle Final4 di Berlino; gli uomini di Mateo hanno dominato – toccato il +35 – gara1, mentre la partita della Gran Canaria Arena si è conclusa favorevolmente solo grazie ad un’ultima gran difesa.

L’Unicaja è partita male nella prima sfida, faticando ad arginare Manresa; un ultimo quarto da 35 punti segnati ha però consegnato il match point – sfruttato vincendo con autorevolezza (+23) al Nou Congost – agli andalusi.

2-0 anche per il Barça che però fatica più del previsto a domare la Lenovo, priva del “totem” Shermadini (infrazione costale e conseguente pneumotorace). Gli azulgrana giocano ad alto punteggio, territorio amato dagli aurinegro, e la spuntano solo per 10 e 5 punti. Parker in gara1 rende vani i 34 punti di Guy, mentre al Santiago Martin brilla Satoransky.

La sfida tra quarta e quinta classificata si conferma la più equilibrata e per decidere il passaggio del turno si deve arrivare a gara3. Entrambe le formazioni vincono lontano da casa: a La Fonteta l’ex Radebaugh è l’eroe di serata per i Murciani, mentre in gara2 sono Davies e Pradilla a portare la serie alla “bella”. Nella decisiva gara3 i taronja partono bene (+9 massimo vantaggio) grazie ad un Davies (23) poliedrico, ma l’UCAM risponde con la fisicità e con i dardi dell’ex Radebaugh (20) centrando per la prima volta nella propria storia la semifinale playoff.

UNICAJA MALAGA 2 – 0 BAXI MANRESA

GARA – 1

UNICAJA MALAGA 87– 79 BAXI MANRESA (34-40)

[18-24, 16-16, 18-16, 35-23]

UNI: Kalinoski 11, Kravish 10, Thomas e Ejim 9.

BAX: Robinson 15, Oriola 12, Steinbergs 11.

GARA – 2

BAXI MANRESA 63 – 86 UNICAJA MALAGA (36-40)

[28-20, 8-20, 11-25, 16,21]

BAX: Williams 12, Badio 10.

UNI: Kravish 12, Ejim e kalinoski 10, Taylor, Carter e Djedovic 9.

—–

REAL MADRID 2 – 0 DREAMLAND GRAN CANARIA

GARA – 1

REAL MADRID 105 – 70 DREAMLAND GRAN CANARIA (46-38)

[27-25, 19-13, 31-15, 28-17]

RMB: Musa 26, Poirier 16, Llull 13, Hezonja e Yabusele 10.

DGC: Shurna 12, Happ 10, Pelos 9.

GARA – 2

DREAMLAND GRAN CANARIA 71 – 73 REAL MADRID (33-43)

[18-25, 15-18, 25-17, 13-13]

DGC: Shurna 19, Brussino 14, Happ 12.

RMB: Tavares 13, Musa 12, Llull 11, Campazzo 10.

—–

FC BARCELLONA 2 – 0 LENOVO TENERIFE

GARA – 1

FC BARCELLONA 96 – 86 LENOVO TENERIFE (50-46)

[28-16, 22-30, 22,26, 24-14]

BAR: Parker 23, Abrines 19, Vesely 10, Rubio 2+10assist.

LNT: Guy 34, Huertas 17, Guerra 13.

GARA – 2

LENOVO TENERIFE 92 – 97 FC BARCELLONA (46-44)

[21-22, 25-22, 25-28, 21-25]

LNT: Fitipaldo 20, Salin 18, Huertas 12.

BAR: Satoransky 24, Parker 17, Laprovittola 13.

—–

VALENCIA BASKET 1 – 2 UCAM MURCIA

GARA – 1

VALENCIA BASKET 86 – 96 UCAM MURCIA (38-48)

[13-21, 25-27, 19-17, 29-31]

VBC: Davies 19, Ojeleye 17, Jones 12.

UCM: Radebaugh 24, Sleva 23, Diagné 11.

GARA – 2

UCAM MURCIA 72 – 83 VALENCIA BASKET (36-43)

[14-23, 22-20, 22-18, 14-22]

UCM: Sleva 12, Ennis e Radovic 10.

VBC: Davies 17, Pradilla 14, Jovic 13.

GARA – 3

VALENCIA BASKET 77 – 88 UCAM MURCIA (44-43)

[27-26, 17-17, 19-18, 14-23]

VBC: Davies 23, Anderson 15.

UCM: Radebaugh 20, Ennis 13, Kurucs e Sleva 12.