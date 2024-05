ACB Liga Endesa Playoff 2024 – quarti: Real Madrid prima semifinalista

By

I blancos superano 2-0 l’ostacolo Gran Canaria e sono la prima formazione a qualificarsi alla semifinale playoff 2024 di ACB Liga Endesa, dove troveranno la vincente della sfida tra Barça e Tenerife.

I Madrileni hanno così quasi una settimana completa per prepararsi alle Final4 di Eurolega che si terranno il prossimo fine settimana a Berlino, dove in semifinale affronteranno l’Olympiacos per un rematch della finalissima dello scorso anno.

Gli uomini di Mateo hanno dominato Gara1 (toccando anche il +37) con un secondo tempo stratosferico e le firme degli scatenati Musa (26 con 9/12 dal campo) e Poirier (16, 5 rimbalzi e 7 schiacciate).

Stesso esito ma andamento completamente diverso nella sfida della Gran Canaria Arena, dove il Madrid ha sofferto fino all’ultimo secondo – tripla della vittoria sbagliata da Slaughter – per evitare Gara3. Hezonja segna il libero del 64-73 a 4’12” dal termine e da quel momento il Real non riesce più a segnare; una difesa solida permette comunque di amministrare i tre possessi di vantaggio e guadagnarsi la semifinale.

GARA – 1

REAL MADRID 105 – 70 DREAMLAND GRAN CANARIA (46-38)

[27-25, 19-13, 31-15, 28-17]

T2 24/37 – 19/29

T3 12/30 – 8/30

TL 21/23 – 8/9

REB 38 (12) – 26 (7)

FALLI 16 – 24

Musa 26, Poirier 16, Llull 13, Hezonja e Yabusele 10.

Shurna 12, Happ 10, Pelos 9.

GARA – 2

DREAMLAND GRAN CANARIA 71 – 73 REAL MADRID (33-43)

[18-25, 15-18, 25-17, 13-13]

T2 15/33 – 14-29

T3 11/31 – 9/27

TL 8/11 – 18/21

REB 32 (8) – 39 (8)

FALLI 18 – 15

Shurna 19, Brussino 14, Happ 12.

Tavares 13, Musa 12, Llull 11, Campazzo 10.