ACB Liga Endesa Playoff 2024 – SF G1: colpo UCAM al Carpena! Il Real annichilisce il Barça con l’asse play-pivot ed un Llull da sogno

Le gare1 dei Playoff 2024 di ACB Liga Endesa partono con il botto: l’UCAM espugna il Carpena battendo Malaga per la prima volta in stagione ed il Real mostra la sua miglior versione – completezza, profondità ed un Llull delle grandi occasioni – con una prova strepitosa da +19 nel Clasico.

UNICAJA MALAGA 0 – 1 UCAM MURCIA

REAL MADRID 1 – 0 FC BARCELLONA

UNICAJA MALAGA 79 – 88 UCAM MURCIA (36-41)

[21-24, 15-17, 27-26, 16-21]

Terza trasferta vincente su tre in questi playoff per l’UCAM, che “vendica” lo 0-4 stagionale con l’Unicaja (campionato e semifinali di Supercopa e BCL). Risultati sorprendenti degli uomini di Sito Alonso, che hanno cambiato volto dopo una stagione regolare in cui la maggior parte delle soddisfazioni era giunte tra le mura amiche: eloquente il 6-11 in trasferta contro il 15-2 casalingo.

I primi minuti sono dominati dall’intensità delle difese, marchio di fabbrica di entrambe le formazioni. Il primo timido allungo (+6) lo firmano gli ospiti grazie alle mani calde di Kurucs (8 nel primo parziale) e Sleva (10 nel secondo), ma la solidità interna degli andalusi, 16 punti nel pitturato all’intervallo, evita la fuga ospite.

Il secondo tempo prosegue equilibrato come il precedente, fino a un paio di minuti dal termine: dopo l’utimo vantaggio dell’Unicaja, firmato da Osetkowski sul 71-69, gli ospiti piazzano il parziale vincente da 8-19 in 2’15”. A propiziarlo sono la grandissima intensità difensiva e soprattutto l’ispiato Sant-Roos (8, 13 in totale) ed un Radebaugh (5) fino a quel momento silente. MVP Sleva con 23 punti (6/7 da due, 3/4 da tre, 2 rimbalzi e 3 recuperi). Grande impatto anche per Ennis che totalizza 22 di valutazione grazie ad 11 punti, 7 rimbalzi e 5 assist.

UNI: Ejim e Kalinoski 15, Osetkowski 9.

UCM: Sleva 23, Sant-Roos e Kurucs 13, Ennis 11.

——-

REAL MADRID 97 – 78 FC BARCELLONA (44-36)

[24-14, 20-22, 28-26, 25-16]

Il Madrid non si lascia influenzare negativamente dal fatale secondo tempo della finale di Eurolega (persa contro il Panathinaikos) e supera con autorevolezza il Barça davanti agli oltre 11mila del WiZink. Decisiva la differenza nelle percentuali da fuori: 11/25 per i blancos e solo 4/22 in casa azulgrana, con tanti tiri aperti mandati sul ferro.

I primi 20’ non vedono fughe: all’asse Campazzo-Tavares risponde quello Satoransky-Da Silva; il +8 alla pausa lunga premia il Madrid anche oltre il gioco espresso per via di qualche persa di troppo del Barça. Rientro aggressivo del Madrid che firma un perentorio 17-2 portandosi fino al +23 in avvio di terzo quarto grazie a Campazzo che ancora una volta fa sia le pentole che i coperchi (9 e 3 assist nel periodo); il Barça però non demorde e ricuce fino al -10 del 30° con le escursioni al ferro di Laprovittola e gli assist di Rubio. Ad inizio quarto periodo è Llull a prendersi la scena: l’aeroplano di Mahon infiamma il Wizink con 4 mandarina consecutive costringendo Grimau al timeout. Yabusele però mette la quinta sigillando il match.

Difficile individuare un singolo MVP tra i blancos; il podio vede praticamente a pari metrito Campazzo con una doppia-doppia da 20 e 10 assist, Tavares a dominare il pitturato con 18+15 rimbalzi, conditi da 2 stoppate, altrettante schiacciate e 6 falli subiti e Llull (14) decisivo con i 4 dardi consecutivi che hanno trafitto il Barça.

RMB: Campazzo 20, Tavares 18, Yabusele 16, Llull 14.