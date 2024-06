ACB Liga Endesa Playoff 2024 – SF G2: Murcia e Madrid ad un passo dalla finale!

Sarà match-point per Murcia e Madrid in questo fine settimana. Gli uomini di Sito Alonso continuano a sognare e trovano la quarta vittoria esterna in questi playoff violando il Carpena con intensità e lucidità. Il Barça non riesce nella stessa impresa e dovrà difendere il Palau per evitare l’eliminazione; il Madrid sfrutta appieno il fattore campo e vede la finale ad un passo.

UNICAJA MALAGA 0 – 2 UCAM MURCIA

REAL MADRID 2 – 0 FC BARCELLONA

UNICAJA MÁLAGA 83 – 101 UCAM MURCIA (45-44)

[21-25, 24-19, 16-30, 22-27]

Parte forte l’UCAM, che mostra da subito la faccia giusta attaccando il pitturato (16 punti contro gli 8 dei padroni di casa) ed andando con convinzione a rimbalzo d’attacco, dove cattura il 40% dei disponibili. Nel secondo quarto Osetkowski si carica la squadra sulle spalle (8 senza errori dal campo e 4 rimbalzi) e dopo essere scivolati fino al -9, gli andalusi riescono a mettere la testa avanti chiudendo il primo tempo con il minimo vantaggio.

Terzo quarto stellare per gli ospiti che non sbagliano nulla (7/7 da due, 4/8 da tre) e tentano la spallata con un netto 16-30; Kurucs protagonista grazie a 13 con 6/6 dal campo in 9’37”. L’Unicaja prova la rimonta alzando l’intensità difensiva – 13 I falli commessi – ma le 6 perse e la percentuale deficitaria dal campo (7/15) consentono agli universitari di ampliare il margine e di portarsi ad una sola vittoria dalla finale.

MVP uno strabordante Kurucs da 21 punti con 6/7 da due, 3/6 da tre, 4 rimbalzi e 3 assist per 27 di valutazione. grandi prove anche del resto del quintetto murciano, nel quale tutti i giocatori hanno raggiunto la doppia cifra. All’Unicaja non è bastato il cuore del capitano Alberto Diaz, che ha prodotto 15 punti e 4 assist per 18 di valutazione.

REAL MADRID 104 – 98 FC BARCELLONA (44-40)

[22-24, 22-16, 29-22, 31-36]

Il primo tempo vede l’alternanza delle due squadre al comando, con continui parziali e controparziali. Gli azulgrana partono meglio grazie all’asse Satoransky-Vesely, ma i padroni di casa rispondono con un 11-0 che garantisce un solo possesso di ritardo alla prima pausa. Il Barça ritrova i giusti equilibri in apertura di secondo quarto (fino al +6), ma una nuova fiammata di Llull (13 punti nel parziale) ed una tripla di Campazzo (curiosamente ancora senza assist) sulla sirena valgono il +4 Madrid a metà gara.

Il terzo periodo si tinge di blanco: i padroni di casa prendono il largo grazie a percentuali stratosferiche dal campo (5/7 da due, 4/7 da tre) ed al dominio a rimbalzo (10-4). Un 7-0 del Barça riapre i giochi ma una magia di Llull sulla sirena riporta il gap in doppia cifra. Il Marid continua a macinare gioco e punti con Yabusele e Campazzo toccando il +17 a 6’ dal termine. Gli azulgrana tentano una reazione d’orgoglio realizzando in pochi minuti 5 delle 8 triple della gara, ma l’attacco di Mateo continua a girare a meraviglia “scollinando” i 100 punti per il 100-94 finale.MVP Tavares che sfiora la doppia-doppia con 12 punti e 9 rimbalzi ai quali aggiunge 3 falli subiti, 2 stoppate e tanta intimidazione nel pitturato. Grande prova anche di un Hezonja tuttofare da 12, 6 rimbalzi ed altrettanti assist per 22 di valutazione.