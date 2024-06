ACB Liga Endesa Playoff 2024 – SF G3: il Real Madrid fa 3-0 e vola in finale! Stagione amara per il Barça

Il Barça le prova tutte per riaprire la serie, ma un Campazzo straordinario da 21 punti di cui 8 nel decisivo quarto periodo (16-23) guida il Madrid al 3-0 che vale la finale.Non basta un Parker da 27 punti con 11/18 dal campo per compensare l’ennesima partita con oltre 90 punti subiti per gli azulgrana che terminano una stagione deludente.

I blancos attenderanno in finale la vincente della serie tra Unicaja e Murcia (1-2).

REAL MADRID 3 – 0 FC BARCELLONA

FC BARCELLONA 92 – 95 REAL MADRID (45-49)

[20-28, 25-21, 31-23, 16-23]

In avvio di gara il Barça non soffre la pressione del win or go home e si porta avanti, +5 dopo 4’, con Parker e Vesely a martellare nel pitturato. Il Madrid però prende ritmo e un imprendibile Campazzo (8 con una tripla e 5/5 in lunetta) e Yabusele in versione cecchino danno avvio ad un 2-15 che porta i blancos fino al +13. L’inerzia favorevole agli ospiti prosegue fino a metà secondo quarto: l’espulsione per somma di antisportivo e tecnico di Vesely (con quasi 28’ ancora da giocare) è la scintilla che accende gli azulgrana. Gli uomini di Grimau aumentano l’aggressività sul perimetro ed iniziano a segnare da fuori – 5/5 da tre dopo lo 0/4 del primo periodo -, mettendo a segno un parziale da 11-1 che riapre i giochi all’intervallo.

La pausa lunga non raffredda le mani di Parker e compagni, che realizzano 31 punti nel terzo quarto con 5/10 da tre e 6/13 da due, e completano la rimonta sorpassando al 25°. Il Madrid fatica a tenere il passo e si aggrappa al talento di Musa (8 punti nel parziale) per non perdere troppo terreno. Il quarto periodo è vibrante ed equilibrato: le formazioni si rispondono colpo su colpo con un misto di giocate di talento individuale ed intesa collettiva. a 4’37” dal termine la schiacciata di Da Silva il punteggio è in parità a quota 87 per una sorta di mini-overtime. Sul 90 pari a 60” dal termine Tavares cancella il tentativo di Laprovittola in penetrazione e Campazzo segna il +2 transizione. Abrines sbaglia la tripla del sorpasso ed il folletto argentino trova di nuovo la via del canestro, mettendo così 2 possessi tra le squadre a 22” dalla sirena. I secondi rimasti non cambiano l’esito ed il Madrid si qualifica come prima finalista dei playoff 2024, dove attende la vincente della serie tra Unicaja e Murcia (al momento sull’1-2).

MVP uno stratosferico Campazzo che ha guidato i suoi sia nel gioco (6 assist) che dal punto di vista realizzativo mettendo a referto 21 punti con 3/3 da due, 2/4 da tre e 9/9 in lunetta. Doppia cifra anche per Musa (14), Tavares (13 e 2 stoppate), Poirier (13) e Yabusele (11). Al Barça non basta la prestazione sontuosa ed a tutto tondo di Jabari Parker: 27 punti con 7/9 da due e 4/9 da tre più 6 rimbalzi per l’ex NBA.