ACB Liga Endesa Playoff 2024 – SF G3: l’orgoglio Unicaja tiene aperta a serie

By

L’Unicaja non si fa scoraggiare dalle due sconfitte casalinghe consecutive ed espugna il sempre difficile campo di Murcia (15-2 stagionale) tenendo aperta la serie. Grande reazione d’orgoglio degli uomini di Ibon Navarro, che sfruttano le difficoltà iniziali dell’UCAM per scavare un divario che gli universitari iniziano ad colmare con una reazione troppo tardiva.

——-

UNICAJA MALAGA 1 – 2 UCAM MURCIA

——-

UCAM MURCIA 66 – 74 UNICAJA MALAGA (24-39)

[9-25, 15-14, 20-26, 22-9]

La “paura di vincere” si fa sentire in avvio sulle spalle dei murciani che tirano malissimo dal campo (2/15) e non riescono ad arginare l’impatto interno di uno scatenato Osetkowski (8 con 4/4, tutti nel pitturato). Gli ospiti volano fin anche al +16 grazie ad un parziale a 0-15. La prima pausa giova almeno difensivamente agli uomini di Sito Alonso: l’UCAM continua a tirare male (1/7, 3/13 da tre) ma almeno riesce a complicare la vita degli andalusi, fermati a 14 punti nel parziale con solo 4/18 dal campo. Il divario del 10° si assottiglia solo di una lunghezza per il +15 Unicaja dell’intervallo.

Si invertono le metà campo ma non l’andamento della gara rispetto al primo tempo: l’Unicaja torna a macinare punti e ritocca per eccesso il massimo vantaggio (+23) prima di un 6-4 Murcia che fissa 44-65 del 30°. Stavolta ad essere protagonista è il back-court andaluso con Perry (11 con 3/4 da tre) e Carter (8). Il quarto periodo ridesta l’Murcia che si avvicina aprendolo con un 10-2 firmato Radebaugh che costringe Navarro al time-out. Gli andalusi però paiono sorpresi dall’ improvvisa reazione di un’UCAM fino a quel momento sedata ed il parziale si amplia fino al 20-7. Il tempo è però alleato dell’Unicaja che chiude il match con il 2/2 di Sima in lunetta dopo che Caupain aveva spedito sul ferro la tripla del potenziale -5.

MVP Osetkowski che riesce ad imprimere l’accelerazione iniziale che porta il match sui binari andalusi; per lui 18 punti con al tiro, a cui aggiunge 8 rimbalzi di cui 6 offensivi. Benissimo anche Sima che registra una doppia-doppia da 13+12 e +25 di plusminus.

Deludono Kurucs ed Ennis: 0 punti per -7 di valutazione il primo e 2 punti con -30 di plusminus il secondo.