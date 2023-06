ACB Liga Endesa Playoff FINALE G1: Mirotic guida il Barça al successo

Il Barça soffre per larghi tratti ma si porta sull’1-0 nella serie. Decisivo l’impatto di Sanli (14 con 4/6 da tre) nel primo tempo e la classe di Laprovittola (19 e 5 assist) e Mirotic (14+7) nel secondo. Ai blancos non bastano Tavares (15+7) e le giocate d’esperienza dei veterani (Llull 14, Rodriguez 16) per far saltare il fattore campo.

Decisive qualità e lucidità in attacco per gli azulgrana, nonchè la maggior presenza a rimbalzo (si veda il grafico radar a fine cronaca).

FC BARCELLONA 97 – 88 REAL MADRID (47-50)

(28-23, 19-27, 16-10, 34-27)

Inizio ad alto ritmo con il Madrid bravo ad approfittare degli errori del Barça e a colpire con l’asse Williams-Goss Tavares per lo 0-6. Vesely sblocca i padroni di casa ma l’inerzia è tutta per i blancos che scappano fino al 4-12. L’ingresso di Jokubaitis e Sanli cambia gli equilibri: gli azulgrana sfruttano magistralmente la doppia dimensione del lungo turco che guida i suoi al sorpasso e alla chiusura del primo quarto sul 28-23. Alla ripresa del gioco gli ospiti si fanno trascinare dalla leadership di Rodriguez e rimangono a contatto nonostante un Barça quasi infallibile al tiro (80% da due e 75% da tre al 16°). Un paio di fischi generosi in favore di Tavares scaldano il Palau e l’incontro sale d’intensità. Trend inverso per la precisione delle due formazioni: le percentuali scendono e le azioni si susseguono a ritmo concitato. I blancos trovano il sorpasso al 19° con la mandarina di Llull in transizione e allungano nell’azione seguente con la tripla dall’angolo di Yabusele. Sanli è in stato di grazia e riporta i suoi al minimo svantaggio con 9” sul cronometro, che però sono sufficienti a supermario Hezonja per trovare i due punti che rendono pieno il possesso di differenza tra le formazioni.

Al rientro in campo l’andamento del match cambia molto rispetto al primo tempo: le difese diventano protagoniste e non si vedono più le giocate “pulite” che avevano caratterizzato l’avvio. Il Barça trova il sorpasso al 27° con l’appoggio di Da Silva di dopo qualche azione confusa. A basso ritmo gli azulgrana sono difficilmente contenibili e si dirigono in panchina per l’ultima pausa con un gap uguale in modulo ma opposto in segno rispetto all’intervallo. Gli ospiti faticano a costruire tiri puliti e si affidano al puro talento di Hezonja per non perdere terreno. Il Barça è più qualitativo e scappa sul +10 ma i veterani madrileni non ci stanno a perdere: una tripla del cacho e un 2+1 di Llull valgono il 74-70 con 7’ sul cronometro. Partita a strappi: i padroni di casa volano nuovamente in doppia cifra di vantaggio con Satoransky e Da Silva ma l’esperienza di Rudy e l’asse Musa-Tavares portano il punteggio sul 82-77 a 180” dalla sirena. Mirotic cattura un rimbalzo d’attacco, si porta oltre la linea dei 6,75m e “spara” in faccia a Tavares la tripla del +8 che costringe Mateo al timeout. Il Real ci prova ancora con le giocate di Llull ed Hezonja ma un Laprovittola chirurgico nel punire gli errori di posizionamento difensivo ospite chiude i conti. I falli sistematici del Madrid nel finale fanno lievitare il punteggio fino al 97-88.

1-0 Barça e Madrid che riproverà l’assalto al Palau Domenica alle 18:30.