ACB Liga Endesa Playoff FINALE G2: Llull non replica la magia di Kaunas: 2-0 Barça

La rimonta del Madrid, guidata nel secondo tempo da Tavares e dal veterano Llull (12 punti nel quarto periodo) si spegne sul ferro con il tiro della vittoria fallito sulla sirena proprio dall’eroe della finale di Eurolega. Per il Barça nuovamente monumentale l’apporto di Mirotic (25 punti con 6/9 da due, 2/3 da tre e 7/8 in lunetta) e fondamentale anche Vesely (18) nel primo tempo. I blancos pagano le 10 perse del primo tempo in cui erano rimasti a contatto grazie alla grande precisione al tiro (in mostra Hezonja con 14 nella prima metà di gara e 18 al termine). Nessuno in ACB è mai riuscito a rimontare dal 2-0 in una serie finale ed i blancos proveranno a fare la storia già da dopodomani.

La serie si sposta al WiZink Center di Madrid con palla a due alle 21 di Martedì 20 Giugno 2023.

FC BARCELLONA 86 – 85 REAL MADRID (45-41)

(20-19; 25-22; 23-24; 18-20)

Primo tempo equilibratissimo anche se con diversi punti di forza per le due formazioni. Il Barça trova un’ottima circolazione di palla che ha come origine il dinamismo di Laprovittola (4 assist) e terminali Vesely (già a quota 15 all’intervallo) e Mirotic (9). 13 assist a fronte di sole 2 perse per gli azulgrana che però non forzano la ricerca del rimbalzo d’attacco (0). Il Madrid punta invece sul talento di un Hezonja (14) strepitoso in questa post-season e sul peso nel pitturato di Poirier (11 senza errori al tiro). Per i blancos pesano le 10 perse ma rimangono a contatto grazie alle percentuali “irreali” al tiro (10/13 da due e 4/9 da tre).

Al rientro in campo i padroni di casa tentano lo strappo con gli stessi protagonisti del primo tempo: Vesely e poi Mirotic a ripetizione (7 punti in fila) valgono il +8 al 24°. Il Madrid non ci sta e con Tavares e Rodriguez (7 e 5 punti nel quarto) ritorna a contatto fino al -1 del 29°. Due liberi di Kalinic a pochi secondi dalla sirena restituiscono l’interezza del possesso di vantaggio al Barça; 68-65 all’ultima pausa.Un tecnico alla panchina blanca infiamma Llull: l’areoplano di Mahon mette 7 punti in un amen portando al sorpasso il Madrid a 4’30” dal termine sul 72-75. Yabusele e Tavares si prendono la scena tra gli ospiti, mentre in casa azulgrana sono i big Laprovittola e Mirotic a prendersi le maggiori responsabilità offensive. 79-80 a 90” dal 40°. A una tripla di Llull risponde Sanli, sempre dalla distanza. Il tempo sul cronometro scende a 55” mentre il divario tra le formazioni rimane invariato. Tavares fa 0/2 a gioco fermo; Mirotic e Llull invece non tremano – entrambi 2/2 – e a 16” dalla sirena il Barça è -1 con palla in mano. A 6” Tavares ferma Laprovittola con un fallo; il play argentino è perfetto in lunetta e Mateo chiama timeout per organizzare l’ultimo attacco. Llull non replica la magia della finale di Eurolega e la rimonta del Madrid si infrange sul ferro. 2-0 Barça nella serie.

TABELLINI

Barça : *Satoransky (4), *Laprovittola (10), *Abrines (2), *Mirotic (25), *Vesely (18) , Da Silva (2), Sanli (5), Kalinic (10), Kuric (0), Jokubaitis (10), Nnaji (0).

Real : *Williams-Goss (5), *Hanga (2), *Musa (2), *Yabusele (9), *Tavares (13), Causeur (3), Rudy Fernández (0), Hezonja (18), Rodríguez (7), Poirier (11), Llull (15).

Il Barça si aggiudica il match grazie alla consueta grande difesa e alla super prestazione offensiva di Mirotic, nonostante il Madrid abbia fatto meglio al tiro – sia dal campo che nella capacità di prendersi punti a gioco fermo. Sostanziale parità nella lotta a rimbalzo.