ACB Liga Endesa Playoff SEMIFINALI G1: Badalona sbanca Madrid! Il Barça soffre ma mantiene inviolato il Palau

La Penya si affida ad un Kyle Guy “in the zone” (30 con 8/13 da tre) per far saltare il fattore campo nella serie con il Madrid. Il Barça allunga prima e soffre poi contro Malaga ma riesce a far valere la “legge del Palau”.

FC BARCELLONA 1 – 0 UNICAJA MALAGA

REAL MADRID 0 – 1 JOVENTUT BADALONA

REAL MADRID 73 – 83 JOVENTUT BADALONA (39-42)

(22-18, 17-24, 25-25, 19-26)

La Penya sorprende i blancos al WiZink Center e fa saltare subito il fattore campo.

Parte forte il Real andando sul 13-3 dopo 200” con la tripla di Hanga. Poi la Penya inizia a carburare grazie alle buone spaziature in transizione e alla classe di Tomic (alla fine doppia-doppia da 18+11). Il sorpasso arriva poco prima dell’intervallo e il gap a metà gara è di un possesso pieno in favore degli ospiti. Il secondo tempo è invece il palcoscenico dello show balistico di Kyle Guy. L’esterno dell’Indiana mette a referto 24 dei propri 30 punti totali nei 16’33” passati sul parquet dopo la pausa lunga. L’americano sta disputando dei playoff nettamente sopra il livello mostrato in stagione, passando dagli 11,5 punti di media della stagione regolare ai 29,3 delle prime tre gare di post-season. Non è aumentata solo l’efficienza ma anche il volume di giocate: in 34 giornate di campionato viaggiava a 1,7 / 5,0 (34%) da tre, mentre nei playoff è schizzato a 7 / 12,3 (56,8%). In campionato non aveva mai superato gli 8 tentativi dalla distanza (4 volte, con record di squadra di 1-3) mentre ora 8 è stato il minimo, in gara2 dei quarti.Al Madrid non è bastata la maggior pericolosità al ferro (indicata dal 74% da due e dai numerosi viaggi in lunetta | 19/25) soprattutto con un dominante Tavares da 18+14. Sarà interessante vedere gli aggiustamenti che Mateo proporrà da Gara2.

TABELLINI

Real : *William-Goss (2), *Hanga (11), *Tavares (18), *Yabusele (9), *Musa (18) , Causeur (0), Randolph (4), Rudy Fernández (5), Hezonja (6), Sergio Rodríguez (5) y Llull (5).

93 – Joventut (18+24+25+26): *Guy (30), *Brodzianski (2), *Vives (5), *Parra (11), *Tomic (18), Busquets (8), Ellenson (3), Ventura (0), Feliz (16) y Birgander (0).

FC BARCELLONA 84 – 81 UNICAJA MALAGA (45-31)

(26-15, 19-16; 21-27, 18-23)

Avvio equilibrato caratterizzato da molti errori e tabellone sbloccato dopo quasi 3’ da un tap-in vincente di Vesely. Dall’11 pari prende avvio l’allungo è azulgrana piazzato da Abrines, Sanli e Jokubaitis con triple e liberi fino al +11 che viene conservato fino alla prima sirena. L’Unicaja fatica a costruire gioco contro la consueta difesa asfissiante orchestrata da Jaskievicius ed arriva a sfiorare la doppia cifra per palle perse già prima dell’intervallo. La verve di Eijim e la classe di Brizuela non bastano per rimanere a contatto ed alla pausa lunga i padroni di casa possono contare su un rassicurante +14.

Nella ripresa Malaga tenta la rimonta guidata da Yanikuba Sima, autore di 9 punti con 4/4 da due e 1/1 in lunetta nel terzo quarto, ma i padroni di casa reggono l’urto con le giocate di Vesely e Abrines. Gli andalusi esprimono puntano tutto sull’intensità per l’ultimo assalto e nel quarto periodo conquistano offensivamente il 75% dei rimbalzi disponibili (9 rimbalzi d’attacco raccolti e solo 3 difensivi del Barça) ma il glaciale 1/10 da oltre l’arco decreta il macato colpo al Palau.

Gli azulgrana mantengono inviolato il proprio fortino (19esimo successo interno stagionale in ACB) ma sanno di non poter dormire sonni tranquilli contro un’Unicaja che dimostra ancora una volta di saper alzare il proprio livello.

TABELLINI

Barça: *Satoransky (10), *Laprovittola (4), *Abrines (12), *Mirotic (14), *Vesely (12), Sanli (13), Kalinic (2), Tobey (-), Kuric (7) y Jokubaitis (9).

Unicaja: *Perry (2), *Brizuela (5), *Djedovic (2), *Ejim (14), *Kravish (4), Osetkowski (5), Kalinoski (12), Barreiro (-), Díaz (4), Carter (10), Thomas (4) y Sima (19).