ACB Liga Endesa Playoff SEMIFINALI G2: entrambe le serie in parità. Palau violato per la prima volta, Yabusele rilancia il Madrid

Dopo due gare di semifinale entrambe le serie sono in parità sull’1-1. I blancos hanno la meglio su Badalona grazie agli aggiustamenti difensivi e al dominio interno – su tutti spiccano Yabusele (27) e Tavares (11+10). Gli azulgrana invece escono per la prima volta in questa stagione di ACB sconfitti dal Palau (dopo 19 vittorie). L’Unicaja esprime un’intensità inarrivabile nell’arco dei 40’ (condotti quasi interamente in maniera autorevole) e trova in Carter (19) e Kravish (13+8) gli eroi di serata.

REAL MADRID 90 – 73 JOVENTUT BADALONA (36-40)

(22-14, 14-26 ,27-19, 27-14)

Il Madrid trema nel secondo quarto (-12 il parziale) ma grazie ad un convincente secondo tempo pareggia la serie.

L’avvio è blanco nel segno di uno scatenato Yabusele, già in doppia cifra dopo meno di 8’ di gioco. I catalani rimangono in scia grazie alle buone giocate di Parra, mentre Guy rimane sottotraccia con solo due perse a referto. Nel secondo quarto è invece la Penya a prendere le redini del gioco, anche grazie ad un Feliz in stato di grazia da 13 con 6/7 nel parziale. Gli ospiti firmano il sorpasso grazie ad un parziale da 10-21 in 7’, propiziato anche dalle 8 perse del Real.

Al rientro dagli spogliatoi il Madrid riprende il controllo del gioco grazie ad una delle sue qualità più caratteristiche: il controllo della restricted area sia in attacco che in difesa. I blancos con i centimetri di Tavares (doppia-doppia da 11+10) e Poirier costringono i biancoverdi a modificare le traiettorie di tiro (19/39 da due) quando non le interrompono direttamente – 8 stoppate di cui 6 nei 20’ finali. A ciò si aggiunge la fisicità straripante ad est dell’Atlantico di Yabusele che nel pitturato può essere fermato solo con un fallo: 27 punti con 5/5 da due, 6 falli subiti e 8/8 in lunetta. Badalona si aggrappa al tiro da fuori ma con lo 0/6 degli ultimi 10’ è costretta alla resa.

TABELLINI

Real Madrid: *William-Goss (6), *Hanga (6), *Tavares (11), *Yabusele (27), *Musa (5), Causeur (0), Rudy Fernández (6), Hezonja (15), Sergio Rodríguez (6), Poirier (6), Llull (2).

Badalona: *Guy (5), *Brodziansky (0), *Vives (2), *Parra (13), *Tomic (12), Busquets (6), Ellenson (17), Feliz (15), Birgander (3).

FC BARCELLONA 79 – 88 UNICAJA MALAGA (37-40)

(18-25; 19-15; 20-23; 22-25)

Gli ospiti partono fortissimo con le triple di Kravish e Kalinoski, volando in doppia cifra di vantaggio dopo meno di 4’. Il Barça è molto contratto e trova il primo canestro dal campo al 6° minuto con “el padawan” Jokubaitis. Carter segna da ogni posizione e porta i suoi alla prima pausa sul +7. Gli azulgrana iniziano a trovare ritmo offensivo e rosicchia 4 punti agli andalusi grazie soprattutto alle giocate di Kalinic (9 nel quarto). All’intervallo l’Unicaja mantiene comunque un possesso pieno di vantaggio.

Il primo vantaggio catalano arriva al 25° con un repentino 12-2 che porta la firma delle stelle di Jasikevicius, Laprovittola e Mirotic, che costringe Ibon Navarro al timeout. L’imperiosa schiacciata di Will Thomas su Vesely non ferma l’inerzia dei padroni di casa che continuano a pressare in difesa e colpire in transizione. Gli andalusi però sono una squadra “in missione” ed escono di slancio dal momento di massima difficoltà con un 7-16 tutto energia. Il punto esclamativo nel finale di quarto lo mettono Ejim con la stoppata ai danni di Jokubaitis e Perry con il floater del +3 sulla sirena.

Gli ospiti non smettono di spingere e si portano sul massimo vantaggio (+18) a 4’ dal termine grazie agli scatenati Kravish, Carter e Kalinoski. Il Barça paga caro anche il nervosismo in un match dalla fisicità esasperata. L’unicaja approfitta fino in fondo della grande serata di Kravish, Carter, Perry e Kalinoski e pone fine al l’imbattibilità interna dei catalani.