ACB Liga Endesa Playoff SEMIFINALI G3: Real e Barça corsare e ad un passo dalla finale

Vittorie esterne per Madrid e Barcellona. I blancos scappano fino al +30 su Badalona grazie ad un perfetto gioco corale ed un Musa in stato di grazia. Il rilassamento anticipato del Real permette alla Penya di spaventare Mateo ma il bosniaco con la camiseta blanca è glaciale in lunetta e chiude i conti. In un Carpena sold out il Barça insegue per due quarti ma grazie ad un secondo tempo difensivamente impeccabile si riprende il fattore campo. Lunedì e Martedì le Gare4 che potrebbero decretare l’ennesimo Clasico in finale.

JOVENTUT BADALONA 73 – 83 REAL MADRID (32-48)

(16-25; 16-23; 11-22; 30-13)

Il Madrid parte forte con Musa subito protagonista e trova la doppia cifra di vantaggio, sul 2-12, dopo solo 5’ di gioco. La Penya fatica a trovare soluzioni contro la difesa di Mateo e le molte perse (9 nel primo tempo) scatenano i blancos in transizione. All’intervallo il vantaggio ospite è consistente: + 16 con Musa a quota 13 e Yabusele a 10.

Dopo la pausa lunga il Real continua a macinare gioco trovando in Musa il proprio terminale d’elezione; il bosniaco va a segno da praticamente ogni punto del campo (25 con 5/7 da due, 3/6 da tre, 6/6 in lunetta e 4 falli subiti) e segna la tripla del +30 in chiusura di terzo periodo. I blancos “alzano le mani dallo sterzo” troppo presto ed un impetuoso 30-8, che riaccende gli oltre 12mila presenti sugli spalti, riporta i verdeynegro a soli 5 punti di distanza con 70” sul cronometro. Nel finale Rodriguez gestisce bene il pallone, Musa è glaciale in lunetta e i centimetri di Tavares sporcano traiettorie di tiro e linee di passaggio a Guy (miglire dei suoi con 20 punti e 2 assist) consentendo al Real Madrid di riprendersi il fattore campo perso Martedì al WiZink Center.

UNICAJA MALAGA 79 – 90 FC BARCELLONA (43-40)

(17-20; 26-20; 17-26; 19-24)

La partita si avvia in sordina, con punteggio basso e molti errori nella bolgia del Carpena (10.600 spettatori presenti). Le squadre si rispondono colpo su colpo con un Mirotic subito in ritmo (8 punti nel primo quarto). Il primo allungo è però andaluso: l’Unicaja alza la pressione dietro e costringe il Barça a 5 perse, approfittandone per colpire in transizione con i dardi di Kalinoski e Perry. La mano ferma di Laprovittola in lunetta e il talento di Kalinic tengono gli ospiti a solo un possesso di ritardo all’intervallo.

Il terzo quarto sorride agli azulgrana che mettono la freccia al 34° e si spingono fino al +6 grazie ad un Satoransky sopra le righe. L’Unicaja paga la scarsa precisione da fuori nonostante la grande presenza a rimbalzo – nel quarto catturato ben il 60% dei rimbalzi offensivi disponibili. nl finale Carter prova a lanciare l’assalto andaluso che però si infrange sulla solidità di Kalinic e Vesely. Il barça si riprende così il fattore campo e Martedì proverà a chiudere la serie.

TABELLINI

Unicaja: *Perry (12), *Kalinoski (9), *Barreiro (0), *Osetkowski (0), *Sima (7), Kravish (13), Brizuela (5), Díaz (-), Carter (11), Djedovic (7), Thomas (8), Ejim (7).

Barça: *Satoransky (12), *Laprovittola (12), *Abrines (10), *Mirotic (12), *Vesely (6), Da Silva (2), Sanli (4), Kalinic (12), Kuric (10), Jokubaitis (2), Pauli (0), Nnaji (8).