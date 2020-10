ACB Liga Endesa, 8ª giornata: Polonara e Gentile show! L’ACB si tinge d’azzurro

Che prestazioni per Achille Polonara e Alessandro Gentile in ACB Liga Endesa. Gli italiani sono stati i migliori in campo, rispettivamente per Baskonia ed Estudiantes Madrid.

BASKONIA – MANRESA 87-68

Achille Polonara è stato protagonista della netta vittoria del Baskonia su Manresa, grazie ad una doppia doppia da 17 punti e 13 rimbalzi per un totale di 31 di valutazione. I baschi confermano il grande stato di forma, asfaltando un Manresa buono fino all’intervallo. Poi Polonara e compagni dilagano, giocando un ottimo basket in entrambi i lati del campo. A nulla valgono i 15 punti di S. Eatherton in casa Manresa, per una brutta sconfitta.

ESTUDIANTES MADRID – ACUNSA GBC 80-61

Alessandro Gentile ha offerto un clinic offensivo degno del suo talento. Partono meglio gli uomini di Marcelo Nicola, vecchia leggenda del basket italiano, con un primo tempo di notevole qualità anche grazie alla prestazione di Echenique. Il terzo quarto è un dominio di Alessandro Gentile. L’ex Olimpia Milano trascina i madrileni con 18 punti e ribalta completamente il match. L’Estudiantes alla fine vince nettamente contro l’Acunsa GBC, con l’italiano protagonista di una grandissima prestazione da 31 punti, 7 rimbalzi, 6 assist per un totale di 31 di valutazione.

Che serata per gli italiani in ACB Liga Endesa!