ACB Liga Endesa: pubblicato il calendario della stagione 2020/21

ACB Liga Endesa pronta a ripartire.

Pubblicato il calendario che vede coinvolte le 19 squadre, con una squadra che riposerà ogni settimana a turno.

Clicca qui per vedere il calendario completo.

Il Barça inizierà in casa contro San Pablo Burgos, il Real Madrid in trasferta contro la Delteco GBC mentre i campioni in carica del Baskonia in casa contro Valencia per il big match di giornata.

Si conclude l’ultima giornata con Unicaja Malaga – Real Madrid, Manresa -Baskonia e Tenerife – Barça.