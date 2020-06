ACB #Liga Endesa Semifinale: Il Barça è la prima finalista

BARCA-SAN PABLO BURGOS 98-84

Quintetto Barça: Higgins, Hanga, Claver, Mirotic, Tomic

Quintetto San Pablo Burgos: Fitipaldo, Benite, Vega, Rivero, Lima

Iniziano meglio i catalani che si portano subito sul 8-0 grazie a un 2/2 da due di Tomic, una tripla di tabella di Mirotic e un libero di Hanga. Dopo tanti errori nelle sulle due metà del campo, Burgos reagisce e impatta subito il match sull’8-8. Partita a strappi, dopo il botta e risposta da 8-0 e 0-8 è ancora il Barça a mettere a segno un parziale (9-0) , fisando il punteggio sul 17-8. Si va al primo riposo con gli uomini di Pesic al comando di 6 lunghezze. Male Burgos dalla lunga distanza con 2/10 contro il 3/7 degli avversari. Tentano la fuga i blaugrana che volano sul 35-19 obbligando Peñarroya a fermare il gioco con un time out. Dopo qualche altro buon possesso dei padroni di casa Burgos cambia completamente volto e, grazie ad una maggiore aggressività, si rifà prepotentemente sotto accorciando fino a portarsi in parità sul 41-41. Azione magistrale del Barça che si conclude con la realizzazione da due punti di Mirotic. 43-41 al giro di boa. Inizio di quarto complicato per Burgos che subisce un parziale da 6-0 firmato Higgins. A metà periodo prova a mettersi in partita Benite ma la rapidissima risposta blaugrana riporta il vantaggio in doppia cifra (58-48). I catalani sono in pieno controllo del match e chiudono la frazione sul 72-58. Ultimo quarto di garbage time con il Barcellona che fissa il punteggio sul 98-84 e ora aspetta la sua rivale. Ottima prestazione di Heurtel con 14 punti, 11 assist e 20 di valutazione.

Parziali: 23-17, 20-24, 29-17, 26-26

BARCA: B. Davies, A. Hanga 1, P. Oriola 9, A. Abrines 3, C. Higgins 9, K. Kuric 16, V. Claver 10, P. Ribas, T. Heurtel 14, N. Mirotic 18, A. Tomic 8. Allenatore: S. Pesic

SAN PABLO BURGOS: B. Fitipaldo 11, V. Benite 16, M. Salvò 2, J. Rivero 8, A. Lima 10, M. Garcia Calvo ne, J. Vega 2, T. Mcfadden 10, F. Bassas 2, A. Alonso, P. Aguilar 13, D. Apic 10. Allenatore: J. Peñarroya