ACB Liga Endesa: Shermadini MVP stagionale! Votati anche i migliori quintetti

By

Terminata la stagione regolare è tempo di premiazioni individuali in ACB. Quest’anno la votazione ha visto partecipare pubblico, allenatori, giocatori e stampa.

L’MVP della stagione 2022-23 è stato Giorgi Shermadini. Il centro georgiano è stato leader di una sorprendente Tenerife viaggiando a 14,4 punti, 5,4 rimbalzi, 1,2 assist e 4,9 falli subiti per 18,7 di valutazione a partita. Vittoria netta per Shermadini che si è aggiudicato 88,6 punti contro i 63,2 del secondo classificato Darius Thompson. Nella valutazione ha stravinto tra la giuria popolare (29 punti, secondo Musa a 19), mentre tra i coach ha avuto la meglio l’esterno in forza al Baskonia (22 a 11).

Premiazione particolare avvenuta in aereo a 11mila metri, mentre gli aurinegro stavano raggiungendo Malaga per Gara1 dei playoff imminenti. A passare la coppa celebrativa al centro dei canarii è stato il grande amico Huertas, già abituato a fornire assist a ripetizione in campo.

Votazione avvenuta anche per i migliori quintetti della regular season.

Nel primo quintetto sono stati inseriti:

Darius Thompson (Baskonia)

Markus Howard (Baskonia)

Dzanan Musa (Real Madrid)

Giorgi Shermadini (Tenerife)

Edy Tavares (Real Madrid)

Formano invece il secondo quintetto:

Marcelinho Huertas (Tenerife)

Nico Laprovittola (Barça)

Joel Parra (Badalona)

Nikola Mirotic (Barça)

Ante Tomic (Badalona)

Nominato miglior giocatore latinoamericano è invece Nicolàs Brussino, ala argentina in forza a Gran Canaria.