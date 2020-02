ACB Liga Endesa: Unicaja Malaga ad un passo dal doppio colpo Bouteille – Simonovic

Marko Simonovic e Axel Bouteille ad un passo dall’Unicaja Malaga.

L’Unicaja ha subito numerosi infortuni nell’ultimo periodo, di cui alcuni gravi.

Axel Toupane ha praticamente terminato la stagione, Jaime Fernández rischia la stessa fine e anche Alberto Díaz e Carlos Suárez hanno riportato problemi fisici, anche se sembrano meno gravi.

Simonovic è un rinforzo d’esperienza, già visto ad alti livelli ed ora in forza al Cedevita Olimpija. Bouteille sarebbe il vero colpo di mercato. Il francese del Bilbao, era entrato nel radar del Real Madrid, ma l’importante offerta del Malaga potrebbe far saltare i piani dei madrileni e far sbarcare l’ala sin subito con l’Unicaja.