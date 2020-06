ACB #LigaEndesa Playoff: Burgos a sorpresa! Cade il Real Madrid

SAN PABLO BURGOS- REAL MADRID 87-83

Aprono la partita i blancos con Deck e Causeur. Dopo soli 2’ e mezzo di gioco arriva il quarto fallo di squadra per Burgos che fatica a contenere la fisicità degli avversari. I padroni di casa cambiano ritmo e mettono a segno un parziale da 16-2 e si portano sul 18-14. Finale di periodo caratterizzato da continui sorpassi e contro sorpassi che si conclude con gli uomini di Laso a condurre 22-23. Esordisce in questa Fase Final Mickey, oggi al posto di Thompkins, con un canestro da due. Domina l’equilibrio in campo anche nella seconda frazione con le squadre sempre a contatto nel punteggio. Si va al riposo lungo sul 44-41 senza giocatori in doppia cifra e con Llull ancora a quota zero. Al rientro sul parquet McFadden in avvicinamento prima, dalla lunga distanza poi regala ai suoi il massimo vantaggio sul più 8. Partita a strappi con gli uomini di Peñarroya capaci di restare avanti grazie ad un ottimo gioco corale. Doppia cifra di vantaggio a 13’ dalla fine del match, 65-55 e Madrid in affanno. Sale in cattedra Sergio Llull che sblocca il suo tabellino e infila la tripla che spezza l’inerzia di Burgos. E’ ancora il talento minorchino a tenere i blancos in partita. 68-62 prima dell’ultima parte di gara. Entra in partita anche Rudy Fernandez con Burgos che vede volatilizzarsi il vantaggio conquistato, 72-69 e 7’ sul cronometro. Tavares e Llull concretizzano la rimonta, sorpasso Madrid. Gli uomini di Peñarroya non si lasciano intimorire e si ripotano avanti grazie ad un parziale di 7-0. A 90 secondi dalla fine la partita è in perfetta parità a quota 81. Il Real Madrid sbaglia tutto nel finale, Burgos dalla lunetta sigilla il punteggio sul 87-83.

Quintetto San Pablo Burgos: Fitipaldo, McFadden, Rivero, Vega, Lima

Quintetto Real Madrid: Campazzo, Causeur, Deck, Randolph, Tavares

Parziali: 22-23, 22-18, 24-21, 19-21

SAN PABLO BURGOS: B. Fitipaldo 11, V. Benite 8, M. Salvò 3, J. Rivero, A. Lima 4, O. Bieshaar ne, J. Vega 3, T. Mcfadden 16, F. Bassas 10, A. Alonso, P. Aguilar 8, D. Apic 7. Allenatore: J. Peñarroya

REAL MADRID: A. Randolph 8, N. Laprovittola, G. Deck 6, W. Tavares 12, J. Taylor 2, F. Caseur 2, R. Fernandez, F. Campazzo 13, F. Reyes, J. Carroll 9, S. Llull 13, Mickey 8. Allenatore: P. Laso