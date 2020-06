ACB #LigaEndesa Playoff: Polonara decisivo per il Baskonia. L’italiano firma la vittoria

KIROLBET BASKONIA-UNICAJA 87-86

Primo quarto di assoluto equilibrio tra le due formazioni. Da un lato partono forte Adams e Bouteille mentre nel Baskonia Shields riprende da dove aveva lasciato con il Barcellona. Positivo l’impatto di Polonara che segna la tripla del pareggio appena messo piede sul parquet. Più decisi i baschi che rifilano un parziale di 10-0 in avvio di periodo allungano fino al 29-19. Gli uomini di Casimiro paiono in netta difficoltà e incapaci di reagire. L’aggressività e la maggior fisicità di Baskonia fanno scivolare gli andalusi a 15 lunghezze di distacco con 120 secondi sul cronometro. 44-33 a metà partita. Alla ripresa l’Unicaja appare come una squadra completamente diversa da quella vista nel secondo quarto mentre Baskonia sembra essere rimasta nello spogliatoio. 0-15 e andalusi al comando. Un’inchiodata di Shengelia smuove il tabellino basco rimasto a secco per 5’. Si va all’ultimo riposo sul 54-56. Serie di sorpassi e controsorpassi con le squadre che si alternano al comando in un match tornato equilibratissimo. A 3’ dalla sirena finale le squadre sono divise da 1 solo punto di scarto con l’Unicaja avanti. Finale ad alta tensione dove gli andalusi non sono in grado di chiudere la gara e consentono agli avversari di acciuffare l’over time sul 76 pari. La partita sembra non volere un padrone. Ci prova Herny da 3 ad allungare ma Bouteille risponde con un 2/2 portando avanti i suoi sul 83-86 a 45’’ dal termine. Ancora Henry da 3 e Polonara dalla lunetta regalano il successo e la qualificazione alle semifinali al Baskonia.

Quintetto KIROLBET Baskonia: Henry, Janning, Shields, Shelgelia, Erica

Quintetto Unicaja: Adams, Mekel, Thompson, Bouteille, Gerun

Parziali: 19-19, 25-14, 10-23, 22-20, 11-10