ACB Supercopa Endesa – SF: Uno stellare Abrines trascina il Barcelona in finale

BASKONIA – FC BARCELONA 68-72

Ritorna il basket spagnolo con la ACB Supercopa Endesa. La prima semifinale vede esordire i campioni in carica del Baskonia contro i super favoriti di questa stagione, quel Barça che vede protagonista in panchina Sarunas Jasikevicius.

Apre la stagione 2020-21 una tripla di Giedraitis arrivato in estate dopo due anni all’Alba Berlino. Stoppata spettacolare di Achille Polonara ai danni di Oriola dopo 3’ di gioco. Il catalano non si lascia però intimorire e risponde dalla lunga distanza con il canestro del sorpasso blaugrana. Mirotic e ancora l’ex Valencia fanno proseguire il parziale (0-16), lanciando il primo tentativo di allungo del Barcelona. A mettere la ciliegina sulla torta all’ottimo momento degli uomini di Jasikevicius è una clamorosa schiacciata in reverse di Brandon Davies. Il primo quarto si conclude sul 14-21.

Secondo quarto che prosegue sulla falsa riga del primo con i catalani in controllo e i baschi ad inseguire a distanza. Gli “ospiti” sbagliano molto concedendo alla squadra di Vitoria di ricucire fino al 28-33 a 1’ dall’intervallo. A metà incontro conducono i blaugrana con 7 lunghezze di vantaggio (28-35). Nessun giocatore in doppia cifra nelle due formazioni.

Al rientro sul parquet prosegue il buon momento basco che impatta il match sul 39-39 recuperando dal massimo svantaggio di 13 punti. Un parziale di 13-0 tutto firmato da un infiammato Abrines fa scappare i catalani riportando il vantaggio in doppia cifra. Abrines pare in arrestabile e, dopo un canestro da due di Vildoza, segna ancora dalla lunga distanza. 45-60 prima dell’ultima frazione. 19 punti per Abrines perfetto dal campo (2/2 da due e 5/5 da tre).

Il Baskonia non si dà per vinto e si riporta a contatto sul 55-62 con 7’ sul cronometro. Il Barcelona si distrae e i baschi ne approfittano ricucendo fino al -4 (61-65) a 4’ dalla fine. Una tremenda stoppata di Davies cancella le speranze degli uomini di Ivanovic e manda in finale i catalani.

MVP BasketInside: Alex Abrines con 19 punti in 27 minuti sul parquet. 2/3 da due, 5/7 da tre, 5 rimbalzi e 1 assist

BASKONIA: Raieste 2, Dragic 6, Peters 14, Henry 8, Vildoza 14, Fall ne, Kurucs 3, Diop 2, Polonara, Giedraitis 12, Jekiri 7, Sedekerskis ne. All: Ivanovic.

FC BARCELONA: Heurtel 6, Calathes 4, Bolmaro 2, Abrines 19, Hanga 9, E. Badio, Claver 2, Oriola 6, Mirotic 13, Smits 1, Davies 10, Pustovyi ne. All: Jasikevicius.