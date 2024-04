Adidas Next Generation Tournament. Definito il lotto delle squadre presenti a Berlino

Euroleague Basketball ha ufficialmente comunicato le partecipanti alle finali dell’Adidas Next Generation Tournament che si svolgeranno durante la Turkish Airlines EuroLeague Final Four a Berlino dal 23 al 26 maggio prossimi.

L’ ANGT Finals può considerarsi uno degli eventi di basket giovanile per club più importanti al mondo e vedrà la partecipazione di otto squadre Under 18, quattro delle quali si sono guadagnate il posto attraverso le qualificazioni nei tornei durante la stagione. Questo poker è formato dal Real Madrid (che ha vinto l’ANGT di Podgorica) campione in carica e vincente anche nelle edizioni del 2015, 2019 e 2021, FC Barcelona (ANGT di Belgrado) campione nel 2016, Ratiopharm Ulm (vinto la tappa di Dubai) e i francesi del PFBB INSEP Paris (prima nell’ultimo appuntamento di Parigi) che ha vinto il trofeo nel 2010 e 2017.

Le altre quattro squadre in campo arrivano dopo aver ottenuto delle wild card: Mega MIS Belgrado (campione nel 2022), Alba Berlino, EA7 Emporio Armani Milano e Overtime Elite. I serbi sono arrivati quinti nell’ANGT giocato in casa, l’Alba 6a a Podgorica, Milano è giunta seconda a Begrado, mentre l’Overtime Elite parteciperà alla competizione per la prima volta e con una squadra composta da una selezione di giocatori Under 18 provenienti da tutto il medesimo campionato. L’Overtime-Elite è un torneo americano in cui militano molti dei migliori giovani talenti delle Stati Uniti e non solo. Il campionato Overtime Elite, che ha appena concluso la sua terza stagione, è composto da otto squadre e ha finora mandato 15 giocatori nel basket professionistico di tutto il mondo. Tra questi due delle prime cinque scelte dell’ultimo Draft NBA come i fratelli Amen e Ausar Thompson.

Le otto squadre presenti a Berlino saranno divise in due gruppi. Nel Gruppo A ci sono Milano, Mega, Real Madrid ed Ulm. Nel Gruppo B trovano posto Alba, Barcelona, Overtime Elite e PFBB. A Berlino, le 12 partite dei gironi si giocheranno nei primi tre giorni – da giovedì 23 a sabato 25 maggio – presso la Uber eats Music Hall, che ospiterà anche la finale tra le prime due classificate dei gironi domenica 26.

Tutte le partite saranno trasmesse sul canale ufficiale Youtube dell’EuroLeague.