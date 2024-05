Adidas Next Generation Tournament. Riscatto Milano che batte Ulm. I risultati della 2a giornata di Berlino

Seconda giornata delle finali dell’Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament all’Uber Eats Music Hall di Berlino. Dopo la sconfitta dell’esordio contro il Real Madrid, l’Under 18 dell’EA7 Olimpia Milano coglie la prima vittoria superando il Rathiopharm Ulm 79-46. Un successo nato da uno strappo prodotto dai ragazzi di coach Catalani nel secondo quarto grazie alle triple di Samuele Miccoli (16 punti con 3/5 da tre) e da una ripresa dove l’egemonia milanese si è fatto più incisiva con il parziale di 37-13 nell’intero secondo tempo (21-6 il parziale del terzo quarto, 16-7 quello del quarto). Per Milano ancora in evidenza Denis Badalau che va in doppia doppia con 21 punti e 13 rimbalzi. Con questa vittoria l’EA7 raggiunge il Mega Mis Belgrado a 2 punti dopo la sconfitta dei serbi contro il Real Madrid. 65-55 per i blancos che rimangono a punteggio pieno nel girone. 13 punti e 12 rimbalzi per Egor Demin, 16 di Mitar Bosnjiakovic, 6 e 11 rimbalzi per Ismaila Diagne. Nel Mega Mis 14 punti di Krofilic e Kayl, 13 per Vojinovic. Nell’altro girone il PFBB Insep Paris domina contro l’Alba Berlino (102-62 von 20 punti di Traore, 18 per Ymga Moukouri), mentre nell’incontro più bello e combattuto di giornata gli statunitensi dell’Overtime Elite hanno sconfitto il Barcellona. 98-102 per gli americani di coach Doug Martin che recuperano nell’ultimo quarto e ottengono il loro primo successo dopo il k.o. del giorno prima contro Paris. Per l’Overtime il migliore è Adam Oumiddoch (26) seguito da Parker Robinson (21). Al Barcellona non bastano i 28 punti e 7 assist dell’Azzurro Dame Sarr.

Domani 3a giornata con l’EA7 che cerca il 2°posto nella sfida contro il Mega Mis Belgrado (ore 9.00).