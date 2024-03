AdidasNGT, Finale: Sarr e il Barça vincono contro un’Olimpia Milano che esce a testa alta

Per 25 minuti, l’Olimpia Under 18 nella finale di Belgrado ha tentato di rovesciare il mondo. Contro un Barcellona forte di sei stranieri e una fisicità oggettivamente superiore, anziché farsi intimidire e soccombere come quest’anno è successo praticamente a tutti, i ragazzi biancorossi hanno sprigionato coraggio e determinazione, arrivando a mettere in difficoltà il favoritissimo Barcellona. E’ un gruppo che merita la wild card per le finali di Next Gen a Berlino.

In avvio di gara, l’Olimpia ha dimostrato grande piglio, rispondendo al 7-16 iniziale con una grande rimonta avviata da Riccardo Casella (otto punti di fila) per spaventare la corazzata blaugrana. L’Olimpia, nel secondo quarto, su una tripla di Achille Lonati, è andata a più sei chiudendo la prima metà di partita avanti 53-49. Un parziale stratosferico, inatteso, che ha lasciato a bocca aperta. Nel terzo quarto, il Barcellona ha rimesso ordine. Segnando 35 punti ha capovolto la partita e poi l’ha vinta con pieno merito 104-85. Ma è stato un risultato bugiardo. Anche quando è stata travolta dalla valanga blaugrana, l’Olimpia ha reagito, è rimasta in partita. A sei minuti dalla fine era ancora a meno dieci, due minuti dopo a meno 11. La sconfitta in finale non cambia la storia di questo gruppo che ha vissuto due settimane incredibili, prima vincendo la Next Gen italiana poi arrivando in finale a Belgrado, davanti a tutte le corazzate serbe e cedendo solo ad una squadra frutto di un reclutamento di anni e superiore.

Denis Badalau si è tolto la soddisfazione di capeggiare tutti i realizzatori in finale, con 25 punti e 27 di valutazione a coronamento di un torneo eccezionale per l’ala rumena, al secondo anno a Milano. Samuele Miccoli ha fatto giocare la squadra. L’Olimpia era fisicamente in difficoltà, con lui e Casella da guardie, contro i fisici avversari. Ma Miccoli ha chiuso con sette assist, Casella ha segnato 10 punti.

EA7 Emporio Armani Milano-FC Barcellona 85-104

Olimpia: Alberti, Casella 10 (1/3, 2/5, 2/2, 3 r), Miccoli 4 (2/6, 0/2, 7 a), Karem 2 (1/1, 0/1), Toffanin 3 (1/2 da 3), Suigo 3 (0/2, 1/1), Lonati 8 (2/4, 1/9, 1/1, 3 r, 4 a), Garavaglia 13 (4/6, 1/4, 2/2 6 r, 3 a, 2 rec), Josovic 15 (3/5, 3/9, 0/1, 9 r), Ceccato, Badalau 25 (7/12, 3/7, 2/6, 8 r), Van Elswik 2 (1/1, 0/1). All: Catalani

Barcellona: Kone 8, Villar, Sarr 12, Pluvinet 2, Grujcic 20, M. Gonzalez, Butajevas 15, D. Gonzalez, Keita 23, Omoaruna, Jakucionis 24, Garcia. All: Marin

