Albert Soler: “Thomas Heurtel lascerà il Barcelona presto. Se firma in ACB? Non riceverà nessun compenso da noi”

Albert Soler fa chiarezza sul caso Thomas Heurtel e FC Barcelona.

Il direttore dell’area tecnica sportiva del club catalano, torna nuovamente a parlare di Thomas Heurtel e lo fa annunciando una svolta imminente da parte del Barcelona.

“Thomas lascerà il club a breve, dato che gli abbiamo comunicato la nostra volontà di non includerlo nella prima squadra. Se rimarrà, lo farà con la seconda squadra, ma stiamo lavorando ad una soluzione imminente data la scadenza dei trasferimenti in EuroLega del 6 Gennaio 2021.”

“Il club ha agito nel suo interesse difendendo il suo nome e il suo prestigio, ma assicurando tutto il sostegno al giocatore nel viaggio ad Istanbul. Se Heurtel deciderà di firmare per un altro club in ACB Liga Endesa, il Barça non darà alcun compenso al giocatore, come è giusto che sia.”