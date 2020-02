Alexey Shved è stato nominato MVP del 26° turno di EuroLega. Ha trascinato il suo Khimki alla netta vittoria sull’Asvel con ben 24 punti e 13 assist, per un totale di valutazione di 37: questi ultimi due dati sono record in carriera. Per lui 9/14 al tiro ed anche 3 rubate.

Ora il Khimki è in piena lotta Playoffs, dopo un lungo periodo buio. Shved ha battuto in volata per il premio di giornata Micic, Mirotic e Monroe.