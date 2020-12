Alexey Shved raggiunge i 2500 punti in EuroLega

Mancavano due soli punti ad Alexey Shved per festeggiare il traguardo dei 2500 in EuroLega prima della gara inaugurale della diciassettesima giornata. Scontato il fatto che la soglia sarebbe stata raggiunta con l’Olympiakos, l’ex New York non delude le attese raggiungendo la sopracitata quota con un emplein dalla lunetta.

Al quinto anno in maglia Khimki dopo la lunga esperienza Nba, Shved raggiunge un traguardo importante a 32 anni, con tanto ancora da dire e tante soddisfazioni ancora da togliersi.