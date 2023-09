Amichevole tra Olimpija e Panathinaikos con incasso a favore delle vittime dei nubifragi

Amichevole da alta quota a Ljubljana. Domani, 7 settembre, andrà di scena la partita tra il Cedevita Olimpija e il Panathinaikos. Contro il colosso greco la squadra slovena di coach Simone Pianigiani si presenterà per la prima volta al proprio pubblico di casa con la formazione molto rinnovata rispetto alla scorsa stagione. L’atteso match all’Arena Stožice, che è di ampio interesse anche per tutti gli appassionati della palla a spicchi, avrà inizio alle ore 17.30.

L’intero ricavato della serata lubianese verrà messo a disposizione delle persone che in Slovenia sono state colpite dal forte maltempo di alcune settimane fa: il club cestistico sloveno ha infatti deciso di donare l’intero compenso generato dalla vendita dei biglietti alle vittime di una delle peggiori catastrofi naturali occorse nel Paese da quando la Slovenia è uno Stato indipendente. I biglietti per assistere alla partita sono in vendita al prezzo di 10 euro. Si possono acquistare online al link vstopnice.olimpija.com. Oppure sulle piattaforme Eventim Slovenija e Petrol Ticket. Come ha fatto sapere l’ufficio stampa del KK Olimpija, i tagliandi d’ingresso saranno disponibili anche presso la biglietteria sita all’ingresso del palasport di Stožice, che sarà aperta 60 minuti prima dell’inizio della sfida amichevole.